【全民檢測】一文認識火眼實驗室 每日核酸檢測量超16萬

▲ 香港政府宣布推行全民普及檢測新冠病毒，特首林鄭月娥表示，華大基因的氣膜版火眼實驗室已在西環中山紀念公園體育館架起裝置，準備投入服務。

香港政府宣布推行全民普及檢測新冠病毒，特首林鄭月娥表示，華大基因的氣膜版火眼實驗室已在西環中山紀念公園體育館架起裝置，準備投入服務。用於新冠病毒檢測的「火眼實驗室」隨即備受關注。

火眼實驗室由華大基因營運，截至7月，已在北京、武漢、深圳、天津等全國13個城市投入使用，日檢測通量超16萬。在全球疫情爆發後，火眼模式延至海外，在阿聯酋、文萊、塞爾維亞等17個國家或地區籌建營運。

在疫情爆發之初，為進一步落實「應檢盡檢、願檢盡檢」的疫情防控要求，武漢市政府、東湖高新區、中交二航局、上海諾瑞實驗室、華大基因，聯合共建第一所火眼實驗室，按照P2（生物安全二級）實驗室設計，由華大智造提供高通量測序整體解決方案和設備，設計核酸檢測日通量可達萬人。

今年4月3日，火眼實驗室（氣膜版）在深圳國家基因庫設立，號稱是全球首個氣膜版火眼實驗室。

▲ 火眼實驗室2月6日首次在湖北武漢啟動，主要用於新型冠狀病毒應急檢測。（新華社資料圖片）

6月北京疫情反彈，北京大興區體育中心氣膜版火眼實驗室，3日內搭建9個大型氣膜艙，並於其後啟動升級建設，在保證核酸檢測能力不受影響的前提下，將原有的9個氣膜艙擴建至16艙，日檢測通量達10萬，成為目前全球日檢測通量最大的氣膜火眼實驗室。

據悉，每3個氣膜艙為一組，分別負責樣本製備、核酸提取、核酸檢測3個環節，從而組成一個完整的實驗室。同組氣膜艙之間通過傳遞窗互相連通，傳遞樣本。 華大基因國內火眼實驗室建設總指揮董傑曾向內媒表示，這些氣膜艙是負壓的，進入的空氣會通過新風系統過濾，內部空氣也要通過高效過濾器進行無害化處理後才能排出艙外。

北京華大基因研究中心，2010年在香港成立華大基因香港研發中心有限公司，專門研究基因組，總部設於大埔工業邨。

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責任編輯：馬佩君

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