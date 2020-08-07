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【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果

國情動向 16:12 2020/08/07

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中美科技戰升級，美國總統特朗普簽署行政命令，45日後禁止與TikTok母企字節跳動與騰訊旗下的微信進行任何交易。在北京，外交部發言人汪文斌促美停止打壓有關企業，不要將經濟問題政治化，又斥美方政治操弄，最終將自食其果。

汪文斌今日在外交部例行記者會上，有關的企業按市場原則和國際規則，在美開展商業活動，遵守美國的法律法規，批評美方藉口國家安全，頻繁濫用國家力量，無理打壓非美國企業，是赤裸裸的霸權行徑，中方堅決反對。

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他指出，注意到近期美國國內許多民眾和國際社會很多人士，都對美方的有關做法提出批評和質疑。他稱，得道多助，失道寡助。美方不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，換來的只能是自身道德滑坡，國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。

中方敦促美方認真傾聽美國國內和國際社會的理性聲音，糾正錯誤做法，不要將經濟問題政治化，停止打壓有關企業，為各國企業正常經營投資提供公平、公正、非歧視性的環境。

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【中美科技戰】中國或推非關稅措施反制 惟大摩料不會針對在華美科企

責任編輯：林佩怡

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