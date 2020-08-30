【普及檢測】新冠檢測前勿做3件事！內地採樣人員提醒你

全民自願參與的普及社區檢測計劃（全民檢測）已接受網上預約，9月1日開展，市民可於全港共141個社區檢測中心接受採集拭子樣本。內地多個省市亦曾進行過同類行動，有當地醫療人員提醒，民眾在接受採集樣本前不能做三件事。

內地多個省市過往曾在短短數日內，完成百萬人甚至近千萬人的檢測，其中5月份，湖北武漢市宣布在全市範圍展開全民核酸檢測行動，從5月14日凌晨0時進行到6月1日午夜12時，共有逾989萬人受檢，共篩查出無症狀感染者300人，但均不具備傳染性，且沒有人轉為確診。這項大規模檢測共花費約9億元人民幣。

湖北省中醫院光谷院區門診採樣人員李輝當時提醒，市民進行新冠病毒核酸檢測前，應注意以下3點：

做核酸檢測不需要空腹，但採集前兩個小時不要吃東西，不要讓胃太飽，以免採集咽拭子時引起嘔吐 採集前至少半個小時不要喝酒或用消毒水漱口，因為酒精和消毒水會破壞口咽部的一些病毒 盡量不要抽煙、嚼香口膠，因為其化學物質可能對結果會有影響

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同樣在5月，黑龍江省牡丹江市疫情出現反覆，並出現多宗本地確診，當地政府決定展開全民核酸檢測。由於牡丹江全市人口約280萬，遠低於武漢市，因此篩查速度更快。牡丹江在7日共篩查超過65萬人，篩查出19名無症狀感染者，均被集中隔離觀察。

另外，北京自6月11日起爆發第二波疫情，但只花了26天，就令感染人數再次歸零。新發地市場疫情爆發休市後，市場內8,000多名經營、採購和工作人員全部進行核酸檢測，並集中進行封閉式醫學觀察。而新發地市場周邊11個小區也實施了封閉式管理，北京的日檢測量也迅速從每日8,000人增長至近50萬人。

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責任編輯：尹航

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