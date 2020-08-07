【神州快訊】浙江青年人才工作站（深圳站）成立 冀吸引大灣區人才

8月7日，浙江青年人才工作站（深圳站）在深圳虛擬大學園舉行成立儀式並授牌。深圳站旨在為浙江和粵港澳大灣區的人才交流搭建橋樑，並吸引大灣區人才參與浙江發展。

現今中國各省市正如火如荼地開展搶人才大戰。據悉，浙江計劃在北京、上海、西安、南京、深圳等地建立青年人才工作站，聯絡、服務、凝聚青年人才。深圳站是第一個授牌成立的浙江青年人才工作站，在引進高校學生人才的基礎上，深圳站將更加注重引進來自社會的高精尖人才和項目。浙江團省委副書記王惠琳表示，粵港澳大灣區集中了大量優秀創新創業人才，希望青年人才工作站借力「深圳速度」，助陣浙江人才強省建設。

浙江省近日出台《中共浙江省委關於建設高素質強大人才隊伍打造高水平創新型省份的決定》，把人才強省、創新強省作為首位戰略，並以超常規舉措打造人才引領優勢、創新策源優勢、產業創新優勢和創新生態優勢，全面構建具有全球影響力、全國一流水平和浙江特色的全域創新體系，全面增強自主創新能力。

為緊抓人才這個第一資源，《決定》表示，要全力建設具有影響力吸引力的全球人才蓄水池，內容涉及大力引進國際高端創新人才、培育壯大優秀青年人才隊伍、加快創新型浙商隊伍建設、實施新時代工匠培育工程、全方位激發人才創新活力等方面。

浙江憑借優越的區位因素、發達的經濟以及優越的人才發展生態，已成為全國人才高地。2019年浙江累計引進各類人才98萬餘名，杭州和寧波兩地的高端人才淨流入率穩居全國第一、第二位。去年，浙江全省累計引進大學生96萬，比上年增長88.97%。

▲ 浙江團省委副書記王惠琳（左）向浙江青年人才工作站（深圳站）授牌。

▲ 浙江青年人才工作站（深圳站）舉行交流座談會。

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