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【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...

國情動向 18:09 2020/08/07

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美國總統特朗普簽署行政命令，45天後禁止與微信（Wechat）及TikTok母公司字節跳動進行任何交易，外界普遍料會惹來中國報復。至於中國有何招數？有分析師認為其中一個可能是，中國禁止蘋果公司使用微信，蘋果在華銷售將大受影響，但相信至少在 美國11月大選前，中國不太可能採取這一決策。

中美科技戰升級，美國國際戰略研究中心的科技專家劉易斯（James Lewis）表示，特朗普的行政令呼應了蓬佩奧擴大「清潔網絡」行動的說法。

他形容「這是美國和中國在數字世界的決裂」，認為中國絕對將會報復。

【中美角力】特朗普簽微信TikTok禁令 京：美終將自食其果

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彭博社引述Asymmetric Advisors高級策略師Amir Anvarzadeh稱，雖然還很遙遠，但存在一個可能，就是中國禁止蘋果公司使用微信。而這令人想起美國之前禁止華為的手機使用Google的應用。

他認為，如果中國走出這一步，蘋果的iPhone在華銷量一夜之間將下降高達90%，因為沒有了微信，人們在中國就不需要用手機了。但他補充，中國不太可能能在美國11月大選之前這樣做。

大摩料中國反制 優先考慮就業穩定

不過，摩根士丹利近日報告認為，為應對美國的非關稅壁壘，中國或優先考慮就業市場的穩定，而採取非關稅措施，但不太可能針對在中國擁有深度供應鏈整合的大型美國科技公司。而隨著中美緊張關係由半導體轉向應用程式，該行預計中國政府正加快科技本土化進程。

有分析認為，蘋果公司與北京政府長期以來維持良好關係，其在中國的最大代工廠富士康旗下擁有數十萬員工，蘋果業務對中國就業市場貢獻良多。

中國外交部今日回應美方禁令時，促美停止打壓有關企業，不要將經濟問題政治化，為各國企業正常經營投資提供公平、公正、非歧視性的環境；又斥美方政治操弄，最終將自食其果。

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責任編輯：林佩怡

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