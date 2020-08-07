【中美角力】楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開

中美關係急劇惡化之際，中方近日接連呼籲美方恢復對話。外交部今日刊登中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪的署名文章，提到絕不能任由美國一小撮政客出於一己私利，把中美關係推到十分危險的境地，強調中美要避免戰略誤判，管控分歧，而中美要開展各領域對話溝通，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。

楊潔篪表示，中美對抗對兩國和世界肯定是災難，但美執政當局單方面挑起事端，採取一系列干涉中國內政、損害中方利益、嚴重破壞中美關係的錯誤言行，導致兩國關係出現建交以來異常複雜嚴峻的局面。美方應同中方一道共同推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係，使兩國關係重回正確軌道。

他稱，美國一些政客應立即停止將疫情政治化、把病毒污名化，停止向中方「甩鍋」推責，又要尊重彼此核心利益和重大關切。

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他提到，台灣、涉港、涉藏、涉疆問題涉及中國主權和領土完整，事關中方核心利益。中方嚴正要求美方慎重妥善處理有關問題，立即停止干涉中國內政。對美方損害中國核心重大利益的言行，中方已經並將繼續採取堅定、必要的反制措施。

停止打壓中國企業、干涉中國內政

楊潔篪強調，對中美兩國而言，合作共贏是唯一正確選擇。美方必須摒棄冷戰思維和零和博弈的錯誤行徑。中美雙方要開展各領域對話溝通，中方同美方對話溝通的大門始終敞開。雙方應以溝通促進合作，以對話妥處分歧。

他又希望美方同中方加強配合，為落實中美第一階段經貿協議創造有利條件。美方應停止打壓中國企業的霸凌行為，為中國企業經營投資提供公平、開放、非歧視性的環境。中美兩軍應加強接觸交往，用好互信機制，使兩軍關係成為兩國關係的穩定因素。

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國務委員兼外長王毅日前表示，中方堅決反對人為製造新冷戰，有必要為中美關係樹立清晰框架，避免對抗、拒絕脫鈎。中方隨時可與美方重啟各層級對話機制，任何問題都可拿到桌面上來談。同時中方做好中美關係爬坡過坎、經歷風雨的準備。

責任編輯：林佩怡

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