  • 34°C
香港時間 : 2020808日 (六) 15:29
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】從習近平三段講話  看「經濟內循環」決策思維

經濟脈搏 15:08 2020/08/08

分享：

「經濟內循環」最近成為熱門話題。「經濟內循環」是中央因應國內外環境的變局，作出中國經濟發展的重大改變，影響著中國未來幾十年的發展。回看中共中央總書記習近平的幾次講話，可窺見中央決策的過程及思路。

今年4月8日的中共中央政治局常委會上，習近平提出「堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」，這是中南海高層面對國內外新的情況，向全國提出新的課題。

【內循環經濟】內循環啟動　三大商機先行

中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需

今年4月，新冠肺炎疫情剛趨緩和，復工復產正加緊推行，而外國疫情正開始爆發，各國開始封關；另一方面，美國正開始部署針對中國的圍堵策略，其時雖尚未全面發動攻勢，但已看到中美關係難已回到原點，所以，中央最高層對未來一段長時間，如何應對外部環境變化作出醞釀，要找出中國經濟發展的新的著力點。 

到5月23日，即今年中國全國兩會召開期間，習近平在參加經濟界政協委員的聯組會時，在「國內國際雙循環」前面，著重強調「以國內大循環為主體」。習近平當時的講話為，「我們要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

習當時這番話，並未引起輿論太多關注。事實上，由此可見在兩會之前，中央高層已對這個問題有了共識，並為此定下了「經濟內循環為主體」的發展戰略。

「辦好資本市場自己的事」   官催谷「內循環牛」？

【中美角力】中國「內外雙循環」打持久戰 「十四五」戰略初顯

這一變化的出現有兩大原因：一是內部原因。當前中國正處在一個經濟結構改變、優化，轉變增長動能的攻堅期。尤其是受疫情衝擊，目前經濟下行的壓力非常大。二是國際層面的變化。當前世界處於前所未有之大變局，經濟全球化遭遇逆流，美國已明顯要與中國脫鈎，並對中國實行新冷戰，中國必須在一個不確定性的世界必須定立新的長期戰略。

到了7月21日，習近平在企業家座談會上稱，「國內循環與國際循環互不矛盾，是互相促進的良性關係。在國際環境不確定性因素增多時，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，可以更好地保障中國經濟安全，同時持續拓展經濟發展空間。」

習怎用「內循環經濟」打硬仗？4條Q&A話你知

【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？

細看習這段講話，有兩點是之前並未突出強調的，一是「更好地保障中國經濟安全」，二是「持續拓展經濟發展空間」。這兩點是應對美國全面展開圍堵、封鎖中國而言，「經濟內循環」不單是為了發展經濟，更重要的是保障「國家安全」。同時，面對美國的封鎖、圍堵，中國對外發展空間收窄，「經濟內循環」可以在內部發掘發展空間。

「經濟內循環」為主體戰略，將成為中國第十四個五年規畫（2021至2025年）的關鍵優先事項。今年10月舉行的中共十九屆五中全會上將討論並批准「十四五」規畫，並於明年全國人大會議通過，成為未來施政綱領。再次強調的是，這次中國發展戰略的重大改變，對未來中國以至世界經濟格局必帶來深遠影響。

本報記者：鄧中建

習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮

習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局

【中美角力】美「淨網」5領域全面封殺中國　觸及雲端等業務　

【中印衝突】印度封殺微博和百度 消息人士：當局考慮封殺更多

新基建接力「中國製造2025」 破美技術圍堵

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com

跟進【中美角力】新形勢，立即了解https://is.gd/JOmDzG

新經濟 經濟現象 經濟狀況 消費種類 中共中央政治局 中美關係 習近平 高青 經濟 全球化

下一篇文章

【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」
【中國經濟】黃奇帆談開放：以超大規模市場的吸引力反制「脫鉤論」
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事
缺中國原料美造不出止痛藥　凸顯中美脫鉤非易事
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇
【出售TikTok】內地網民批張一鳴向美「跪低」 張一鳴回應稱別無選擇