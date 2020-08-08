【中國經濟】從習近平三段講話  看「經濟內循環」決策思維

「經濟內循環」最近成為熱門話題。「經濟內循環」是中央因應國內外環境的變局，作出中國經濟發展的重大改變，影響著中國未來幾十年的發展。回看中共中央總書記習近平的幾次講話，可窺見中央決策的過程及思路。

今年4月8日的中共中央政治局常委會上，習近平提出「堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備」，這是中南海高層面對國內外新的情況，向全國提出新的課題。

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今年4月，新冠肺炎疫情剛趨緩和，復工復產正加緊推行，而外國疫情正開始爆發，各國開始封關；另一方面，美國正開始部署針對中國的圍堵策略，其時雖尚未全面發動攻勢，但已看到中美關係難已回到原點，所以，中央最高層對未來一段長時間，如何應對外部環境變化作出醞釀，要找出中國經濟發展的新的著力點。

到5月23日，即今年中國全國兩會召開期間，習近平在參加經濟界政協委員的聯組會時，在「國內國際雙循環」前面，著重強調「以國內大循環為主體」。習近平當時的講話為，「我們要把滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點，加快構建完整的內需體系，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」

習當時這番話，並未引起輿論太多關注。事實上，由此可見在兩會之前，中央高層已對這個問題有了共識，並為此定下了「經濟內循環為主體」的發展戰略。

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這一變化的出現有兩大原因：一是內部原因。當前中國正處在一個經濟結構改變、優化，轉變增長動能的攻堅期。尤其是受疫情衝擊，目前經濟下行的壓力非常大。二是國際層面的變化。當前世界處於前所未有之大變局，經濟全球化遭遇逆流，美國已明顯要與中國脫鈎，並對中國實行新冷戰，中國必須在一個不確定性的世界必須定立新的長期戰略。

到了7月21日，習近平在企業家座談會上稱，「國內循環與國際循環互不矛盾，是互相促進的良性關係。在國際環境不確定性因素增多時，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，可以更好地保障中國經濟安全，同時持續拓展經濟發展空間。」

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細看習這段講話，有兩點是之前並未突出強調的，一是「更好地保障中國經濟安全」，二是「持續拓展經濟發展空間」。這兩點是應對美國全面展開圍堵、封鎖中國而言，「經濟內循環」不單是為了發展經濟，更重要的是保障「國家安全」。同時，面對美國的封鎖、圍堵，中國對外發展空間收窄，「經濟內循環」可以在內部發掘發展空間。

「經濟內循環」為主體戰略，將成為中國第十四個五年規畫（2021至2025年）的關鍵優先事項。今年10月舉行的中共十九屆五中全會上將討論並批准「十四五」規畫，並於明年全國人大會議通過，成為未來施政綱領。再次強調的是，這次中國發展戰略的重大改變，對未來中國以至世界經濟格局必帶來深遠影響。

本報記者：鄧中建

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