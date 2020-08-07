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【港區國安法】彭博：美國最快今日宣布制裁林鄭等中港官員

國情動向 21:36 2020/08/07

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中美就香港議題角力持續。彭博社引述3名知情人士報道，特朗普政府料最早於周五宣布，對特首林鄭月娥在內的中國及香港官員實施制裁。美國白宮、國務院、財政部新聞辦公室人員拒絕置評。

此前，美國總統特朗普簽署「香港自治法案」，宣布取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員後，有報道指美國政府已經定出制裁名單，準備制裁特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、中國國務院副總理韓正等中方官員，但特朗普傾向暫不出手，以免中美關係進一步緊張。

但白宮官員其後表示，特朗普並未排除推出制裁，並指傳媒引述消息「錯誤」。

林鄭月娥曾回應稱，自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國，既然制裁是「不明道理、沒有邏輯」，對此「一笑置之，嗤之以鼻」，強調香港事務屬中國內政，若部分國家硬要干預是違反國際法。

「香港自治法案」要求美國國務院每年交報告，點名「損害香港自治」中方官員和實體。法案授權美國總統制裁被點名官員和實體，並同時針對與被點名官員和實體有交易的銀行。

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責任編輯：馬佩君

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