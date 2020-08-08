【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）

美國總統特朗普早前簽署「香港自治法案」並頒佈行政命令，取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員，以回應港區國安法實施。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，指稱這些官員破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由。

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美國財政部將制裁名單包括：香港特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、警務處前處長盧偉聰、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、特首辦主任陳國基。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）在聲明中表示，美國與香港人民站在一起，將使用其工具和權威來打擊那些破壞其自治的人。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也稱當香港人遭受中國共產黨壓迫時，美國不會袖手旁觀。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，特朗普執政團隊的對華政治激進思維被他們競選的不利形勢逼得沸騰了，「世界上何時見過這樣無厘頭的大國博弈？」他批評這是十分無恥的長臂管轄和對中國內政的赤裸裸干涉，但相信美國對內地官員的所有制裁都形同放空砲，港府高官也不會被打痛。

▲ 美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中港官員。

被制裁的11名中港官員將被納入OFAC（Office of Foreign Assets Control）制裁名單。OFAC是美國財政部之下一個部門，列入名單者將可能被凍結資產、包括直接或間接擁有超過50%的任何實體資產，並禁止向列入名單者提供任何捐款或資金、商品或服務。

金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對交易對手進行OFAC名單的審查，只有對方不在OFAC名單內，才可以與之交易，以防止他們與危害美國國家安全的人來往，意味銀行要提防與制裁名單上的個人或機構有業務往來。

林鄭月娥曾回應稱，自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國，既然制裁是「不明道理、沒有邏輯」，對此「一笑置之，嗤之以鼻」，強調香港事務屬中國內政，若部分國家硬要干預是違反國際法。

對於反制，胡錫進稱中國該反制時必須反制，「但是看來的確不能每一次都一來一去陪華盛頓玩。因為對方明顯在發瘋，中方總不能與他們一樣瘋吧？但哪一步該對等反制，哪一步藐視、不搭理它，這也需要智慧。」

「香港自治法案」要求美國國務院每年交報告，點名「損害香港自治」中方官員和實體。法案授權美國總統制裁被點名官員和實體，並同時針對與被點名官員和實體有交易的銀行。

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責任編輯：馬佩君

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