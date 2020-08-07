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【港區國安法】美國財政部宣布 制裁林鄭等11中港官員（附連結）

國情動向 22:38 2020/08/07

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美國總統特朗普早前簽署「香港自治法案」並頒佈行政命令，取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員，以回應港區國安法實施。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，指稱這些官員破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由。

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1088

美國財政部將制裁名單包括：香港特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰、保安局局長李家超、律政司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、中央駐港國安公署署長鄭雁雄、特首辦主任陳國基。

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）在聲明中表示，美國與香港人民站在一起，將使用其工具和權威來打擊那些破壞其自治的人。

此前，美國總統特朗普簽署「香港自治法案」，宣布取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員後，有報道指美國政府已經定出制裁名單，準備制裁特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強、中國國務院副總理韓正等中方官員，但特朗普傾向暫不出手，以免中美關係進一步緊張。

但白宮官員其後表示，特朗普並未排除推出制裁，並指傳媒引述消息「錯誤」。

林鄭月娥曾回應稱，自己在美國沒有資產，也不嚮往去美國，既然制裁是「不明道理、沒有邏輯」，對此「一笑置之，嗤之以鼻」，強調香港事務屬中國內政，若部分國家硬要干預是違反國際法。

「香港自治法案」要求美國國務院每年交報告，點名「損害香港自治」中方官員和實體。法案授權美國總統制裁被點名官員和實體，並同時針對與被點名官員和實體有交易的銀行。

責任編輯：馬佩君

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