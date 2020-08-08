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【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

國情動向 15:10 2020/08/08

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【中美角力】禁封微信TikTok再制裁中港11官員 美媒：特朗普擺脫舊束縛「過去不出的招或盡出」

中美緊張再度短時間內急劇惡化。美國特朗普政府下令禁止中國應用程式微信及TikTok交易後，再就港區國安法制裁內地與香港11名官員。彭博社稱，特朗普密集開火升級攻擊中國，凸顯他已擺脫舊有束縛，決定在美國大選前最後不到90天期間，將中美對抗視為一大要務，過去未出或不願出的招，現在有可能盡出。

彭博社引述專家認為，特朗普對中國愈發好鬥下，已經打開大門，讓華府內對華強硬派推進他們的政策。

新美國智庫（New America）中國問題專家韋伯斯特（Graham Webster），以「大壩決堤」來形容特朗普政府內部轉變：

「特朗普政府內一道大壩已經決堤，釋放出過去藏在他們心中，未有付諸行動的對華衝突升級主意。」

（A dam has broken in the Trump administration, releasing all the pent-up ideas about how to escalate conflict with China.）

韋伯斯特認為，特朗普正在與時間競賽：

「這是一場爭取製造中美持久敵意既定事實的賽跑，同時也是特朗普轉移可能損害他連任機會事情焦點的工具。」

（It's both a race to change facts on the ground and cement a durable enmity and a tool to distract from things that could damage Trump re-election prospects.）

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美國對華開火 幾成例行公事

特朗普政府對華開火儼如已成每日「例行公事」。

從突然關閉中國駐休斯敦總領事館，到美國國務卿蓬佩奧宣稱中美數十年接觸失敗，要求中國民眾「配合美國改變中共」，再到蓬佩奧公佈美國「清潔網絡計劃」，特朗普頒令禁止微信TikTok交易，又制裁內地與香港官員；行動急速程度，使得短短兩個星期前的事，已經恍如隔世。

更甚的是，特朗普政府還未有打算停下來。美國衛生部長阿札（Alex Azar）周日（9日）起會官方訪問台灣，這是華盛頓1979年與北京建交以來，美台最高層級官方訪問，勢必進一步引起北京反彈。

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台灣3年失7友邦 美國高官訪台可以止血？

特朗普新算盤 正合鷹派合尺

特朗普近月行徑與他任內較早時明顯不同。特朗普大打中美貿易戰期間，也不忘多次強調自己與中國國家主席習近平交情，並有意以中美貿易戰協議作為他任內政績亮點，尋求連任。

但特朗普這盤棋在今年已徹底打翻。美國新冠肺炎疫情在他應對下完全失控，疫情更令中美貿易協議增加對華出口目標沒法滿足，特朗普民調則全面落後大選對手拜登，種種因素都驅使特朗普已變對華口風，以「中國病毒」、「功夫流感」來形容疫情。

特朗普對華新算盤，更正正能與蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅等反華強硬分子主張契合，為他們推出自己抑壓而久的政策開綠燈。具體一點說，他們想實現的，是即使特朗普輸掉大選、他們自己都烏紗不保，也要中美敵對在美國新總統當政下持續下去。

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美國展無力感 中國費煞思量

有美國前官員認為，特朗普政府行徑，所展示的是他們對局勢掌控的無力感。

亞洲協會政策研究院（ASPI）國際安全及外交部副主席、美國前主管東亞與太平洋事務助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）稱，特朗普政府「沒完沒了」的對中國大展憤怒，反而凸顯華府至今都無法威迫利誘中國改變行為。

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不過，中美仍然保留了一份克制。特朗普對華還未有動用如禁止使用美元等，足以讓美國經濟同歸於盡，或至少令中美貿易協議瓦解的「核選項」。中方至今反制美國措施仍大致留於模糊，未有大舉向Apple等在華美企報復，以至拋售美債。

國際地緣風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group） 中國問題專家赫森（Michael Hirson）表示，北京的盤算相當複雜，中方寧可靜待美國大選過去，理想的話與拜登打交道，而即使特朗普連任，也有機會是個新開始。

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責任編輯：連兆鋒

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