「寄特朗普100美元凍結」中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁

美國特朗普政府制裁中國內地與香港11名官員，香港特區行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等都在制裁名單之上。中聯辦發表聲明，嚴厲譴責美國粗暴干預香港事務，表明絕不畏懼任何外部勢力的蠻橫霸道。中聯辦主任駱惠寧更親自回應受到美國財政部所謂「制裁」，表示可以向特朗普寄出100美元，給對方凍結。

▲ 中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁：寄100美元給特朗普凍結

華府向11名中港官員實施凍結資產、禁止與美國交易等制裁，但駱惠寧周日（8日）表示，自己在國外沒有一分錢資產。駱惠寧反問，美方「搞制裁不是白費勁嗎？」「當然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用。」

駱惠寧又指出，自己被美國列入制裁名單，「恰説明我為國家、為香港做了我應該做的事情」。

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中聯辦發言人則指出，如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機。

發言人稱，港區國安法填補香港維護國家安全的制度漏洞，有效維護了香港社會秩序，使市民生活重回正軌，然而一些美國政客坐立不安，證明他們所關心維護的，根本不是港人的權利和自由，而是「港獨派」危害中國國家安全的自由、「黑暴派」摧毀香港法治底線的自由、「攬炒派」搞亂香港、損害香港市民利益的自由。

發言人又引用辛棄疾古詩《菩薩蠻》一句「青山遮不住，畢竟東流去」，指出時代潮流浩浩蕩蕩，任何勢力都無法改變。中聯辦呼籲一些美國政客該看清大勢、清醒清醒，無論他們如何粗暴干涉、極限施壓，都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖「一國兩制」不斷向前的堅定步伐。

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責任編輯：連兆鋒