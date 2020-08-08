  • 34°C
香港時間 : 2020808日 (六) 15:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

「寄特朗普100美元凍結」中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁

國情動向 14:49 2020/08/08

分享：

美國特朗普政府制裁中國內地與香港11名官員，香港特區行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等都在制裁名單之上。中聯辦發表聲明，嚴厲譴責美國粗暴干預香港事務，表明絕不畏懼任何外部勢力的蠻橫霸道。中聯辦主任駱惠寧更親自回應受到美國財政部所謂「制裁」，表示可以向特朗普寄出100美元，給對方凍結。

中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁：寄100美元給特朗普凍結

華府向11名中港官員實施凍結資產、禁止與美國交易等制裁，但駱惠寧周日（8日）表示，自己在國外沒有一分錢資產。駱惠寧反問，美方「搞制裁不是白費勁嗎？」「當然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其凍結之用。」

駱惠寧又指出，自己被美國列入制裁名單，「恰説明我為國家、為香港做了我應該做的事情」。

美國制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）

【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

中聯辦發言人則指出，如果美國認為所謂制裁就能讓中國人妥協退讓，那他們是弄錯了時代、打錯了算盤、枉費了心機。

發言人稱，港區國安法填補香港維護國家安全的制度漏洞，有效維護了香港社會秩序，使市民生活重回正軌，然而一些美國政客坐立不安，證明他們所關心維護的，根本不是港人的權利和自由，而是「港獨派」危害中國國家安全的自由、「黑暴派」摧毀香港法治底線的自由、「攬炒派」搞亂香港、損害香港市民利益的自由。

發言人又引用辛棄疾古詩《菩薩蠻》一句「青山遮不住，畢竟東流去」，指出時代潮流浩浩蕩蕩，任何勢力都無法改變。中聯辦呼籲一些美國政客該看清大勢、清醒清醒，無論他們如何粗暴干涉、極限施壓，都不可能阻擋當代中國繁榮發展的歷史大勢，都不可能動搖「一國兩制」不斷向前的堅定步伐。

中國會否報復美禁令？分析師：若禁蘋果公司用微信...

美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意

楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
今日
華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」
今日
【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
今日
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
2020/08/06
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
今日
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
地緣政治 外交 一國兩制 香港 港區國安法 中聯辦 駱惠寧 林鄭月娥 中美關係 中國

上一篇文章

美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意

下一篇文章

「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）
【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）
封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機
封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機
美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意
美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意
【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易
【中美角力】微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易
【港區國安法】彭博：美國最快今日宣布制裁林鄭等中港官員
【港區國安法】彭博：美國最快今日宣布制裁林鄭等中港官員
【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...
【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...