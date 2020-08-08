  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 20:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國大使館哀悼斯考克羅夫特 懷念美國上一代外交家

國情動向 18:08 2020/08/08

分享：

【斯考克羅夫特逝世】中國大使館哀悼斯考克羅夫特 懷念美國上一代外交家

美國資深外交家斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）逝世，享年95歲。斯考克羅夫特是與基辛格、布熱津斯基等同期美國外交大師，對美國冷戰後期以至往後外交政策影響深遠，並有份在中美關係正常化進程中扮演關鍵角色。中美關係現正處於緊張時刻，中國駐美大使館亦發表聲明，對斯考克羅夫特逝世表示沉痛哀悼。

斯考克羅夫特生於1925年，戰後加入美國空軍，官至中將。美國前總統尼克遜執政時期，斯考克羅夫特成為總統軍事助理，並受到尼克遜重用，1972年隨同後者歷史性訪華，打破新中國與美國之間堅冰。

【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

斯考克羅夫特在1975至1977年間，在總統福特之下擔任白宮國家安全顧問，他的前任和後任，正正分別是基辛格（Henry Kissinger），以及布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）。

基辛格、斯考克羅夫特、布熱津斯基3人在白宮指點江山的日子，正是美國開展三角外交，縱橫捭闔，促成中美合同對抗蘇聯，為美國贏得冷戰奠基的時期。中美亦終在1979年，於美國時任總統卡特執政下建交。

斯考克羅夫特在其後的中美關係艱難時期，也發揮過重要作用。斯考克羅夫特在老布殊任內重掌國安顧問一職。《紐約時報》指，1989年六四事件後，斯考克羅夫特代表老布殊兩次秘密訪華，表達美方對事件的關注，了解中方戰略意圖，並於老布殊取消訪華之下，維持了中美關係相對穩定。

楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開

斯考克羅夫特家族周末表示，斯考克羅夫特周四（6日）於弗吉尼亞家中，因自然原因去世，享年95歲。

中國駐美大使館周六（8日）發表聲明，表示驚悉斯考克羅夫特將軍不幸逝世，謹此表示沉痛哀悼，並向其家屬致以最誠摯慰問。

使館形容，斯考克羅夫特將軍是美國著名政治家、外交家，也是中國人民的老朋友，曾為中美關係發展做出積極貢獻，並一直堅定支持、積極推動兩國關係的發展。

聲明又稱，維護和發展健康、穩定的中美關係符合兩國和兩國人民及國際社會的共同利益；相信在雙方共同努力下，中美關係一定能夠排除干擾、克服困難，回到正確發展軌道，這將是對斯考克羅夫特將軍最好的紀念。

華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產

中國會否報復美國禁令？若禁Apple用微信...

美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
2020/08/06
中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
今日
「小心8月槍聲」陸克文：中美近月打仗風險尤其高
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
2020/08/07
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台
2020/08/07
美國「切香腸」推5涉台灣法案 鋪路歷來最高官訪台
「寄特朗普100美元凍結」中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁
今日
「寄特朗普100美元凍結」中聯辦駱惠寧反嗆美國制裁
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 中國大使館 白宮 福特 卡特 老布殊

上一篇文章

國務院提請全國人大常委 就香港立法會繼續運作決定

下一篇文章

華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機
封殺華為言猶在耳 英國對TikTok開綠燈有玄機
【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）
【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）
美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意
美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意
【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」
【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」
【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...
【中美角力】中國會否報復美禁令？ 分析師：若禁蘋果公司用微信...
【港區國安法】彭博：美國最快今日宣布制裁林鄭等中港官員
【港區國安法】彭博：美國最快今日宣布制裁林鄭等中港官員