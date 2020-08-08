▲ 【斯考克羅夫特逝世】中國大使館哀悼斯考克羅夫特 懷念美國上一代外交家

美國資深外交家斯考克羅夫特（Brent Scowcroft）逝世，享年95歲。斯考克羅夫特是與基辛格、布熱津斯基等同期美國外交大師，對美國冷戰後期以至往後外交政策影響深遠，並有份在中美關係正常化進程中扮演關鍵角色。中美關係現正處於緊張時刻，中國駐美大使館亦發表聲明，對斯考克羅夫特逝世表示沉痛哀悼。

斯考克羅夫特生於1925年，戰後加入美國空軍，官至中將。美國前總統尼克遜執政時期，斯考克羅夫特成為總統軍事助理，並受到尼克遜重用，1972年隨同後者歷史性訪華，打破新中國與美國之間堅冰。

【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

斯考克羅夫特在1975至1977年間，在總統福特之下擔任白宮國家安全顧問，他的前任和後任，正正分別是基辛格（Henry Kissinger），以及布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）。

基辛格、斯考克羅夫特、布熱津斯基3人在白宮指點江山的日子，正是美國開展三角外交，縱橫捭闔，促成中美合同對抗蘇聯，為美國贏得冷戰奠基的時期。中美亦終在1979年，於美國時任總統卡特執政下建交。

斯考克羅夫特在其後的中美關係艱難時期，也發揮過重要作用。斯考克羅夫特在老布殊任內重掌國安顧問一職。《紐約時報》指，1989年六四事件後，斯考克羅夫特代表老布殊兩次秘密訪華，表達美方對事件的關注，了解中方戰略意圖，並於老布殊取消訪華之下，維持了中美關係相對穩定。

楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開

斯考克羅夫特家族周末表示，斯考克羅夫特周四（6日）於弗吉尼亞家中，因自然原因去世，享年95歲。

中國駐美大使館周六（8日）發表聲明，表示驚悉斯考克羅夫特將軍不幸逝世，謹此表示沉痛哀悼，並向其家屬致以最誠摯慰問。

使館形容，斯考克羅夫特將軍是美國著名政治家、外交家，也是中國人民的老朋友，曾為中美關係發展做出積極貢獻，並一直堅定支持、積極推動兩國關係的發展。

聲明又稱，維護和發展健康、穩定的中美關係符合兩國和兩國人民及國際社會的共同利益；相信在雙方共同努力下，中美關係一定能夠排除干擾、克服困難，回到正確發展軌道，這將是對斯考克羅夫特將軍最好的紀念。

華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產

中國會否報復美國禁令？若禁Apple用微信...

美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊在美有多大生意

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒