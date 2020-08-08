國務院提請全國人大常委 就香港立法會繼續運作決定

香港政府早前因應新冠肺炎疫情，決定將原定9月6日舉行立法會選舉延期1年。央視報道，中國國務院周日（8日）就相關議案，提請全國人大常務委員會審議。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍對議案作了說明。

報道指出，國務院認為，香港特區行政長官與行政會議，依據《緊急情況規例條例》決定推遲第七屆立法會換屆選舉的，法律依據充分，符合當前香港疫情發展的實際情況，有利於保障公共安全和選舉的公平公正，符合公眾利益，是必要的、恰當的。

國務院已於7月29日向特首林鄭月娥行政長官發出公函，表明中央人民政府對行政長官會同行政會議有關決定的支持。國務院認為，全國人民代表大會常務委員會，對香港立法會選舉推遲後出現的立法機關空缺問題，依法及時作出相關決定，對於確保香港特別行政區政府施政和社會正常運轉、保持香港的繁榮穩定，十分必要。

林鄭月娥7月底向中央政府提交報告，表明香港因應近期嚴重影響選舉的緊急情況，決定第七屆立法會選舉推遲1年，同時請求中央政府提請全國人民代表大會常務委員會，就立法會選舉推遲下立法機關空缺問題作出相關安排。

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責任編輯：連兆鋒