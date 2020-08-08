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美國籲防範中企「重大風險」 中國證監：從未阻審查

經濟脈搏 19:53 2020/08/08

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美國特朗普政府日前發表報告，要求美國投資資防範中國公司「重大風險」，報告針對包括中國在內的，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）無法實施檢查的轄區，建議對來自這些轄區的公司提高上市門檻，加強信息披露要求。中國證監會周日（8日）予以回應，指出中方從未禁止或阻止相關會計師事務所，向境外監管機構提供審計工作底稿，而中國證券監管機構迄今已向美國證券監管機構，提供了多家在美上市中國公司的審計工作底稿。

中國證監會稱，在資本市場高度全球化的今天，加強上市公司信息披露監管，提升審計師專業操守和執業質量，是保護投資者合法權益的重要手段，也是全球證券監管機構的共同責任，必須通過加強跨境監管合作加以落實；因此，從雙方這些共同利益出發，開誠佈公地開展對話與合作，才是解決問題的正道。

證監會又指，與美方一直保持著溝通和互動；自2019年以來，中方監管部門多次就會計師事務所聯合檢查方案，與美國證監會（SEC）和PCAOB溝通，展示了充分的合作誠意；2020年8月4日，中方監管部門根據美方的最新需求和想法向PCAOB發送了更新的方案建議。中國證監認為，通過對話解決共同關心的問題是實現雙方共贏的唯一途徑，只有這樣，才能為全球資本市場健康有序運行創造良好的環境。

美國籲防範中企「重大風險」 中國證監：從未阻審查

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責任編輯：連兆鋒

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