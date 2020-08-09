【中美角力】TikTok擬入稟挑戰特朗普禁令 白宮內部鬧分歧

▲ TikTok擬入稟挑戰特朗普行政命令 據報納瓦羅與姆欽曾就TikTok爭拗

美國總統特朗普6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok的母公司字節跳動和微信母公司騰訊進行任何交易，命令45日後生效，據報TikTok最快11日入稟法院，挑戰特朗普行政命令。《華盛頓郵報》則報道，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）及財長姆欽（Steven Mnuchin）曾就要求抖音海外版TikTok出售美國業務爭拗。

美國全國公共廣播電台（NPR）8日引述一名與該訴訟有直接關係的匿名消息人士指，TikTok會選擇在其美國總部所在的南加州、入稟南加州聯邦地區法院。TikTok會指控特朗普的行政命令違憲，因為華府沒有提供機會予TikTok回應。

白宮拒絕回應報道，只是維護特朗普的決定。白宮發言人迪爾（Judd Deere）稱，華府致力於保護美國人，以免與網絡有關的威脅損害關鍵的基礎設施、公共衞生及安全、經濟及國家安全。

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《華盛頓郵報》則引述消息指，納瓦羅及姆欽上星期在白宮與總統特朗普會晤期間，就要求TikTok出售美國業務爭拗，姆欽認為TikTok應該賣給美國公司，但納瓦羅認為要徹底禁止TikTok，指責姆欽對中國立場軟化，令姆欽有點驚訝。

納瓦羅發聲明指，白宮橢圓形辦公室內發生的事，應該留在辦公室內，因此對明顯是誇張和錯誤信息不作沒評論，強調特朗普政府其中一個最大優勢，是特朗普依靠強烈，甚至相反的觀點，做出符合美國人民最大利益的決定。財政部只確認姆欽有出席會晤，未有談及細節。白宮發言人強調，政府致力保護美國人民、經濟和國家安全。

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責任編輯：游昊雲

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