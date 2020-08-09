【中美角力】美衛生部長下午抵台 台媒：明見蔡英文周三弔唁李登輝

美衛生部長阿扎爾（Alex Azar）將於下午率團搭專機抵達台灣訪問3日，是1979年以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美內閣官員。據報他明日將見台灣的蔡英文總統，周三更會赴台北賓館弔唁李登輝前總統。美衛生部稱，訪問團除必須提出離美前72小時內新冠肺炎檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測。

據台媒了解，阿扎爾周一上午會與台灣的蔡英文總統見面，下午將與當地衞福部長陳時中會面，周二赴台大公衞學院演講，向公衞研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計劃的學友發表大型演講，內容將強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衞生領域中，扮演建設性的角色。

報道又稱，周三阿扎爾會赴台北賓館弔唁前總統李登輝。在訪台期間，他也會與台灣的外交部長吳釗燮見面。

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美衛生部發言人則表示，阿扎爾此行是要傳達美方肯定台灣防治新冠肺炎的成就，也見證台美具共同信念，即開放、民主的社會是成功因應疫情的不二法門。他又強調，所有訪問團成員除必須提出離美前72小時內檢驗為陰性的報告，抵台後還需通過檢測才能入境。

在台期間，美訪問團成員出入公共場所一律戴口罩，並將與民眾接觸的機會降到最低；若阿扎爾因公開致詞需將口罩取下，將與周遭人士保持社交距離。台灣衛生福利部長陳時中昨則表示，美訪問團專機來台、專人引導，團進團出，全程防護，並與一般民眾動線分離，「若美方人員來台染疫，由我負責。」

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阿扎爾是1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。根據美國「總統繼任法」，衛生部長的排序高於曾訪台的運輸部長和能源部長等官員。而阿扎爾出訪前再度稱讚台灣的防疫工作「無比有效」，堪稱世界典範。

東海大學政治系教授沈有忠分析，阿扎爾訪台具美台關係持續升溫象徵，下半年台美可在防疫上有更密切合作。另外還有一個訊號，未來美國也有可能邀請台灣用觀察員身份參加環太平洋軍演。

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責任編輯：游昊雲

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