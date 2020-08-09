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深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返

社會熱點 16:57 2020/08/09

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深圳航空客機意外急降6000米 飛西安中途安全折返

深圳航空發生空中意外事故。深圳航空ZH9209航班周日（9日）早上從深圳起飛後不久，5分鐘急降近6,000米，機師其間一度發出緊急訊號。客機隨後折返深圳，安全降落寶安國際機場，機上人員全部無恙。深圳航空在發佈消息中表示，客機因為機械故障而發生意外。當局正調查事故確切原因。深圳航空又澄清，內地傳媒較早前報道客機「2分鐘內急降6,000米」講法有誤，因為客機這麼快的話會解體。

涉事深圳航空客機型號為客中巴士A330-300，原定由深圳前往西安咸陽國際機場。客機上午7時32分從寶安機場起飛，向西北方飛行約25分鐘、爬升至約9,200米（超過3萬尺）時，駕駛艙內機艙增壓指示器顯示增壓異常，機師遂按程序緊急下降高度。

ZH9209航班在其後數分鐘急降約5,600米，下降至海拔約3,600米高度（約1.2萬尺）。機師在此期間曾將交代客機身份的應答機（transponder）代碼，調至代表緊急情況的國際通用代號「7700」。

客機下降高度後，機師決定折返，應答機設置亦回復至普通代碼，代表飛機狀況已經受控。客機於9時13分安全降落寶安機場，機上全部乘客及機組都沒有受傷。

航空數據網站FlightRadar24顯示，ZH9209航班急降6,000米過程，為時約5分鐘。內地傳媒較早前則流傳，急降是在2分鐘之間發生。

對此，深圳航空澄清，客機是在7時52分開始緊急下降，7時57分恢復平飛，在5分鐘內平均每分鐘下降1,100米。

澎湃新聞亦引述深圳航空資深機長陳建國稱，如果客機以每分鐘3,000米速度下降，飛機會超速解體。

客機加壓情況異常時，緊急下降高度是標準處理辦法。

客機巡航高度超過海拔9,000米，生物在這缺氧、低溫環境難以呼吸以至生存，因此客機機艙需要加壓，並一般會加壓至海平面氣壓的0.6至0.8倍左右。客機一旦在高空失壓，則必須下降至能讓人正常呼吸的高度，而機上氧氣罩只能供氧一段短時間。

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責任編輯：連兆鋒

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