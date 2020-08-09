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西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）

社會熱點 14:18 2020/08/09

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內媒8日上午報道，超過600年歷史、位於陝西省西安的明秦王府城牆因連日大雨所致，突然倒塌。官方稍晚透過專家說法澄清，此次坍塌區域並非明秦王府城牆本體，而是遺址的修復保護砌體。

人民網報道，8日上午9時27分，位在西安市新城區新城廣場西側的明秦王府城牆遺址南牆西段，約有20公尺高的修復保護砌體突然倒塌，導致途經的1輛公車、3輛汽車受損，4人遭飛濺的磚石波及受傷，被送到鄰近的醫院治療。

西安明秦王府城牆倒塌後情況

西安明秦王府城牆倒塌時的情況

事發後，一度有內媒報道是明秦王府城牆本體坍塌，但人民網引述西安建築科技大學教授陳平說明，坍塌部分為原城牆遺址新築保護性土體，和東北側外包磚砌體，未傷及原明代城牆夯土。

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據報道，明秦王府城牆遺址南牆西段修復保護砌體全長超過130公尺，坍塌部分長約20公尺。當地文物官方部門召集專家勘查後判定，坍塌事故源於當地連日大雨。

西安市文物部門已著手清理事故現場，並對遺址進行防雨、防護措施。同時對當地全市文物保護單位進行全面排查；另外，因事故而受傷的人員，現只有1人留院滯留。

據公開資料，明秦王府於1370年開始修建，是明太祖朱元璋次子、秦王朱樉的王府。然而，明秦王府目前僅存城牆遺址，並在2003年被中國官方列入陝西省第4批文物保護單位。

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責任編輯：游昊雲

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