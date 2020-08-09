【中美角力】美衛生部長訪台前夕　美航母巡邏機同現身東海南海（有片）

▲ 美衛生部長訪台前夕 美航母巡邏機同現身東海南海

在美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）今起率團訪台之時，北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台今在社交網發文，指美軍航空母艦列根號聯同神盾巡洋艦安提坦號（USS Antietam），8日在日本與台灣之間的東海巡弋。

環球網報道，同一天美國海軍的一架P-8A反潛巡邏機現身台灣南部海域，向西北方向朝著大陸海岸飛行，一度飛行至距離大陸海岸約124.4公里的位置後折返。

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另一方面，人民網報道，中方南部戰區空軍航空兵某旅與雷達某旅，近日就海上突發空情進行演練。貼文附上片段顯示，中方發現兩架外機後，南部戰區空軍戰機升空，中英雙語喊話驅離。

貼文指，中方飛行員在雷達站提供的空情信息指引下，迅速駕機升空，進行警戒監視、查證識別、跟飛取證和語音警告，在最短時間內完成特情處置。

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責任編輯：游昊雲

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