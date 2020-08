【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏

▲ 【中美角力 美國大選2020】美國情報:中國想特朗普輸 俄國卻想他贏

美國大選令中俄「鬧出矛盾」?美國11月大選臨近,華府繼續表示美國民主選舉可能受到外國操控。美國情報圈稱,中國與伊朗都希望美國總統特朗普連任失敗、白宮主人換成拜登,但俄羅斯則想看到特朗普再當4年總統。

華府國家情報總監旗下反間諜統籌部門,美國國家反間諜與安全中心(NCSC)主管埃瓦尼納(William Evanina)日前表示,外國會繼續明裏暗裏,嘗試左右美國選民取向,改變美國政治力量平衡,並在美國散佈不和,損害美國人對民主的信心。

埃瓦尼納又稱,儘管不少外國都對誰主白宮持有看法,但美方最擔心的是中國、俄羅斯及伊朗的影響。他宣稱,俄羅斯正嘗試削弱拜登當選機會,而中國及伊朗則反對特朗普連任。埃瓦尼納未有為此交代任何證據。

對於美國政府內情報界如此判斷,特朗普予以激烈反駁。特朗普在記者會上以第三身稱呼自己,揚言「特朗普是俄羅斯最不想看到入主白宮的人」(I think that the last person Russia wants to see in office is Donald Trump)。

特朗普更批評情報部門,稱自己「不在乎任何人說些甚麼」,「沒有有常識的人會說俄羅斯希望我贏」。

中國在特朗普與拜登之間究竟傾向何者,考量也許頗為複雜。有分析認為,特朗普政府近期處處針對中國,故北京希望拜登當選。但亦有觀點覺得,特朗普所作所為削弱美國全球地位,間接有利中國,而拜登執政的話可能重新領導美國團結西方,中方未必樂見。

