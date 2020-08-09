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【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏

國情動向 15:50 2020/08/09

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【中美角力 美國大選2020】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏

美國大選令中俄「鬧出矛盾」？美國11月大選臨近，華府繼續表示美國民主選舉可能受到外國操控。美國情報圈稱，中國與伊朗都希望美國總統特朗普連任失敗、白宮主人換成拜登，但俄羅斯則想看到特朗普再當4年總統。

華府國家情報總監旗下反間諜統籌部門，美國國家反間諜與安全中心（NCSC）主管埃瓦尼納（William Evanina）日前表示，外國會繼續明裏暗裏，嘗試左右美國選民取向，改變美國政治力量平衡，並在美國散佈不和，損害美國人對民主的信心。

埃瓦尼納又稱，儘管不少外國都對誰主白宮持有看法，但美方最擔心的是中國、俄羅斯及伊朗的影響。他宣稱，俄羅斯正嘗試削弱拜登當選機會，而中國及伊朗則反對特朗普連任。埃瓦尼納未有為此交代任何證據。

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對於美國政府內情報界如此判斷，特朗普予以激烈反駁。特朗普在記者會上以第三身稱呼自己，揚言「特朗普是俄羅斯最不想看到入主白宮的人」（I think that the last person Russia wants to see in office is Donald Trump）。

特朗普更批評情報部門，稱自己「不在乎任何人說些甚麼」，「沒有有常識的人會說俄羅斯希望我贏」。

中國在特朗普與拜登之間究竟傾向何者，考量也許頗為複雜。有分析認為，特朗普政府近期處處針對中國，故北京希望拜登當選。但亦有觀點覺得，特朗普所作所為削弱美國全球地位，間接有利中國，而拜登執政的話可能重新領導美國團結西方，中方未必樂見。

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責任編輯：連兆鋒

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