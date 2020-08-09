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【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對

經濟脈搏 15:32 2020/08/09

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華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對

《華爾街日報》7日報道，美國國務院和國家安全委員會曾推動簽訂美台自貿協議，但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）認為台灣存在貿易保護主議否決提案。

報道指出，萊特希澤雖是華府對華鷹派官員之一，但他近日致函德州聯邦參議員康寧（John Cornyn）表示，對台灣仍面臨「很長的貿易壁壘」。他指出，台灣限制美國牛肉與豬肉產品進入巿場，「儘管台灣方面先前曾承諾解決這些問題」。

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【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？

去年12月，美國聯邦眾議院超過1/3席次、共160位眾議員曾聯名致函萊特希澤，呼籲啟動美台雙邊貿易協定談判，為美國創造就業機會，也闡明美國對台灣與區域的持續承諾

《華爾街日報》則指出，美台簽署自由貿易協定，雖然在經濟上影響有限，但可能被北京視為美國對台的重大政治承諾。

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責任編輯：游昊雲

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