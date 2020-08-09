陝西洛南暴雨4死11失聯 直接經濟損失15億人幣

陝西省連日暴雨，防洪形勢嚴峻，其中，西安明秦王府保護牆倒塌，另據洛南縣防汛指揮部統計，截至8月8日晚上10時，洛南縣「8·6」暴雨洪澇災害致全縣27,736戶84,850人受災，造成4人死亡、11人失聯。石門、麻坪2鎮災情嚴重，部分村電力、通訊中斷，202省道中斷。全縣直接經濟損失達15億元（人民幣，下同）。

災情發生後，洛南縣迅速成立了「8·6」暴雨洪澇災害應急搶險工作領導小組，全面疏散撤離尾礦庫周邊等存在安全隱患區域的居民，共轉移安置9,200多人。

當局預計，周日下午，陝北部分地方有陣雨或雷陣雨，局地有雷暴大風和冰雹；陝​​南西部部分地方有陣雨或雷陣雨。關中東部局地、陝南東部則部分地方有35度以上的高溫。​​​ ​​​​

繼長江自6月起暴雨不斷， 黃河流域近日汛情告急，黃河漢江陝西段5條支流超警戒、9條河流出現洪峰19次。 水利部黃河水利委員會此前表示，連日暴雨引發黃河發生今年第3號洪水，三門峽水庫已於6日晚上8時起敞洩運用，小浪底水庫同時按出庫流量1000立方米每秒攔蓄洪水。

西安明秦王府城牆倒塌了？官方稱只是保護牆（有圖有片）

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責任編輯：馬佩君