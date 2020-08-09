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特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反

國情動向 18:25 2020/08/09

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【中美角力 美國大選2020】特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反

美國大選臨近，美國情報機關聲言中國、俄羅斯等嘗試干預美國大選，而「中國希望特朗普輸、俄羅斯想特朗普贏」。美國大選結果牽動中美關係，中國在特朗普與拜登之間取態如何受到熱議。縱美國情報機構如此判斷，有美國傳媒表示，特朗普在中國仍有2類「粉絲」，而他們喜愛特朗普的出發點卻截然不同。

特朗普近日大舉攻擊中國，從關閉中國領事館到封禁微信TikTok，美國對華態度在中國官方和民間都引起反彈。但《華爾街日報》稱，中國憤怒之下，背後仍有政治立場相反的兩大「支持」特朗普陣營。

首先是中國建制內的部分聲音。他們覺得，特朗普領導有損美國與其他西方國家關係，削弱美國全球地位。

文章引述中國社會科學院政治學研究所所長、社科院國際中國學研究中心主任張樹華認為，新冠肺炎疫情凸顯「西方之亂，中國之治」，而特朗普應對疫情失敗，正是美國國際地位走下坡的證據，這為中國提供了機遇。「特朗普無法令美國再次偉大，相反，他正加速美國衰落以至失敗。」

【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏

另一大喜愛特朗普陣營則是，中國內支持美國就人權對中國施壓的自由派和異見人士。

《華爾街日報》以北京萬聖書園店主劉蘇里、清華大學社會學教授郭於華為例，指前者認為特朗普敢於與北京對抗，是「回到美國創立的原則」，而後者則經常在Twitter轉發特朗普推文，並批評追求西方政治正確、不滿特朗普的聲音。

但文章表示，特朗普事實上也往往受到人權分子的批評。特朗普對北韓金正恩等威權國家領袖表示欣賞，他亦曾稱香港示威為中美貿易戰談判帶來麻煩。

【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

對於這矛盾，美國哥倫比亞大學學者林垚則認為，中國自由派中支持特朗普的人士，多數並不太熟悉美國政治現實，他們是以理想化的印象來理解美國，在此之下表達自己對自由和人權的追求。

《華爾街日報》稱，中國審查制度下，難以判斷多少人持有類似劉蘇里、郭於華的觀點，但張樹華一方的聲音則在中國網絡頗為常見。張樹華亦稱，自己內心比較喜歡特朗普的率真，好過「充滿腐朽氣味」的民主黨人。

中國大使館哀悼斯考克羅夫特 懷念美國上一代外交家

【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕

【中美角力】特朗普遣部長訪台 只為甩身國內政治危機？

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責任編輯：連兆鋒

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