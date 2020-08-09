【中國經濟】易綱：全年有望實現正增長 貨幣政策要更精準導向

今年以來，新冠肺炎疫情為中國以至全球經濟，帶來前所未有的衝擊。但人民銀行行長易綱認為，中國經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年經濟增長將延續復甦態勢，全年有望實現正增長，稱貨幣政策要更靈活適度、精準導向。

易綱接受《新華社》訪問時指出，由於新冠肺炎疫情在中國得到有效控制，故中國經濟在全球當中率先復甦，第二季GDP出現了比較強勁的反彈，按年增長3.2%，是全球唯一正增長的主要經濟體。他認為，

中國經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年中國經濟增長將延續復甦，全年有望實現正增長。

展望下半年，易綱稱人行將紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，保持金融總量適度、合理增長，着力穩企業保就業，防範和化解重大金融風險，加快深化金融改革開放，促進經濟金融健康發展。

貨幣政策要更加靈活適度、精準導向

易綱提到，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實令各項已推出的穩企業、保就業政策落實見效；並綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量，以及社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏、優化結構，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

在中美關係緊張的背景下，易綱指出，不管國際形勢如何變化，中國仍會堅定不移深化金融業改革和對外開放，包括繼續執行中美第一階段經貿協議，落實近年來宣布的金融改革和開放措施，又會繼續推動全面落實準入前國民待遇加負面清單管理制度，統一債券市場對外開放的外滙管理政策。

易綱並稱，當前，人民幣國際化的勢頭非常好。上半年，人民幣跨境收付的金額是12.7萬億元，按年增長36.7%，人民幣連續8年成為中國第二大跨境收支貨幣。一季度人民幣外滙儲備的份額超過2%，比2016年加入特別提款權貨幣籃子（SDR）的時候，增長了近一倍。人行將繼續積極穩妥地推進人民幣國際化和資本項目的開放。

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責任編輯：馬佩君