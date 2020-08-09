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【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單

國情動向 20:45 2020/08/09

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【中美角力】美國禁微信WeChat 2大損失 不只是錢咁簡單

中美科技戰激烈升溫，美國特朗普政府禁止微信在美國交易，影響可能比想像之中還要大。彭博社專欄認為，美國封殺微信，美國損失的不單是本已陷於困境的旅遊業，還有難以量化，但更加可貴的，中美之間多年文化聯繫與商業口碑。

彭博社專欄稱，微信由最初的通信程式發展成龐大生態系統，正與中國人出外旅遊起飛的時期重疊。中國是全球出國遊客數量最多的國家，2019年有280萬人到訪美國，這雖然只佔美國全年入境遊客3.5%，卻撐起了美國13.4%的遊客消費。

特朗普擺脫對華束縛「過去不出的招或盡出」

世界各地旅遊業亦學會了掌握微信的機遇。他們意識到微信對中國遊客非常重要，因此不但想方設法以微信來宣傳，還要強調在他們的地方也可以輕易使用微信消費。

例如，美國拉斯維加斯凱撒皇宮賭場酒店（Caesars Palace）自2017年開始，就容許訪客使用微信支付，將客戶微信錢包內的人民幣無縫轉為美元交易。假如美國今後在微信市場中消失，美國旅遊對比其他地方就會顯得輸蝕。

美媒批特朗普 下禁令前不知騰訊有多大生意

專欄接着說，特朗普封禁微信，還會為美國造成另一較量衡量的損失。中國改革開放以來逐步放寬民眾出境限制，中國人與世界各地民眾數十年來在政治上、商業上累積了許多個人聯繫。中國遊客去到紐約不單會買東西，還會對紐約的方方面面有所評價，並向國內親友分享，從而推廣紐約。

今天中國人外遊形式更不限於過去的旅行團，限了自由行，還會到外國探親，家長會陪子女遊覽外國大學校園，投資者會查訪外國企業。即使中美在貿易、科企還有許多方面關係緊張，中美民眾人際交流比過往都要密切。

中美網絡脫鉤 我們要同時有2部手機？

然而，這種趨勢如今卻在逆轉。專欄指出，美國封禁微信，等於再一次不客氣的表示不歡迎中國人，就算特朗普政府所講的國家安全原因合理，中美繼續在這條路走下去的話，則會造成永久傷害。

中國會否報復？ 假如禁止Apple用微信...

微信不僅是親友聊天 特朗普禁令更阻跨境貿易

缺中國原料美造不出止痛藥 凸顯中美脫鉤非易事

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責任編輯：連兆鋒

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