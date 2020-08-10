【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？

特朗普政府近期接連出手打壓中方，甚至不惜觸碰北京的「紅線」，建交40年來首次派出內閣部長訪問台灣。不過，令外界意外的是，中方不但沒有「以牙還牙」，反而是接連釋放出中美關係「以和為貴」的訊號。

剛剛過去的一周，華府連出4招，分別是5領域「淨網」遏華、宣布45天後封禁TikTok及WeChat母公司騰訊、對香港特首在內11名中港官員進行制裁，並宣布美國衞生部長周日起訪問台灣。

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不過中方的反應，沒有了之前的「堅決反制」，而是不斷向美方做出喊話，呼籲對話與合作。

言辭強度大幅轉溫和

先是國務委員兼外交部長王毅8月5日接受新華社訪問，表明中方堅決反對人為製造所謂「新冷戰」，拒絕「脫鉤」，又呼籲中美重啟對話與交流，「任何問題都可以談」。

之後是中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪8月7日在官媒發表名為《尊重歷史，面向未來，堅定不移維護和穩定中美關係》6,000多字的署名文章。

文章稱，維護和穩定中美關係是人心所向、大勢所趨，呼籲中美繼續加強合作應對新冠肺炎疫情，避免戰略誤判，管控分歧，開展各領域對話溝通，拓展各領域互利合作。

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另一個受到外界議論的現象是，以強硬風格示人、被西方輿論形容為「戰狼」的外交部發言人趙立堅，最近大幅減少主持外交部例行發布會次數，取而代之的是形象溫文爾雅的汪文斌。

▲ 《環球時報》總編輯胡錫進，回應美方「制裁」特首林鄭月娥等中港官員時稱，中國應該反制時必須反制，但看來不能夠每次都去陪華盛頓玩。

外界還注意到，在美方宣布對TikTok、騰訊做出封禁，以及對中港官員宣布「制裁」後，中方雖然作出譴責，但並未如之前那樣，聲言會做出反制。

對美政策立場無變化

被外界視為深黯中央對外政策的《環球時報》總編輯胡錫進，在微博上回應美方「制裁」中港官員時稱，「中國應該反制時必須反制，但看來不能夠每次都一來一去陪華盛頓玩，因為對方明顯發瘋，中方總不能夠與他們一樣瘋，但哪一步應該反制，哪一步藐視，需要智慧。」

胡錫進的這番言論，似在暗示北京最近已就美不斷施壓和挑釁的對應策略做出調整，不再隨美方步伐起舞。



不過，就王毅的訪談和楊潔篪的文章看，中方對美方的政策立場其實並無變化，不過是言辭強度大幅轉向溫和，更強調「冷靜、理智」與「戰略定力」。

不做特朗普「助選員」

外界普遍認為當下是中美建交以來雙方關係最惡劣的時期。尤其是從現在到11月3日美國總統大選這段時間，外界預期選情落後的特朗普，會加大對華施壓，不斷挑起衝突、升高對立，將國內抗疫不利的焦點轉移到中美對抗上來。中美關係可謂雪上加霜，甚至在南海、台海軍事衝突的風險也在不斷加碼。

中方面對美方一浪接一浪咄咄逼人的攻勢，一改之前「來而不往非禮也」、「奉陪到底」的反擊策略，而是避其鋒芒、以柔克剛，相信目的是堅決不做特朗普的「助選員」，拒絕成全特朗普當「反共英雄」，以期待美國總統選舉后可能為中美關係迎來緩和轉機。

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本報記者：黃兆康