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【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？（訂戶專享）

國情動向 21:08 2020/08/09

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特朗普政府近期接連出手打壓中方，甚至不惜觸碰北京的「紅線」，建交40年來首次派出內閣部長訪問台灣。不過，令外界意外的是，中方不但沒有「以牙還牙」，反而是接連釋放出中美關係「以和為貴」的訊號。

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