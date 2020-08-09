【中美角力】美國推動「淨網」 全球互聯網變「分裂網」？

美國國務卿蓬佩奧日前宣布擴大「淨網」行動，提出要終止中國電訊商在美授權、移除不可信的中國App、限制中國雲端服務供應商等，如同將中國公司從美國互聯網上移除。

外媒形容美國對華落下「科技鐵幕」，要在科技上與中國脫鉤。有輿論批評，全球互聯網將受到更多限制，擔憂變成「分裂網」。

所謂「分裂網」（Splinternet），也稱網絡巴爾幹化（Internet Balkanization），即網路世界被分裂成不同的群體，可以形容加了防火牆的中國網絡世界，而近來俄羅斯的網絡政策也趨向分裂網的概念。政府可以為了控制人們在網絡看到的內容，就採取這種措施管理互聯網。

「科技鐵幕」落下 世界將有3個TikTok？

英國廣播公司（BBC）的報道指出，中國的防火牆是「分裂網」最好的例子，在牆裏面看不到Google、Facebook，要看只能「翻牆」。但想不到的是，美國也會跟著中國看齊。

報道形容，「特朗普理想中的美國互聯網，沒有中國的參與，但諷刺的是，和中國的互聯網很相似。」

撕裂Tiktok 中美科技冷戰先成形？

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英國薩里大學網絡安全專家伍德沃德（Alan Woodward）表示，蓬佩奧的講話令人驚訝。他稱，美國政府長期以來一直批評其他國家控制互聯網的接觸，現在美國也做同樣的事，「這簡直就是網絡世界的巴爾幹化在我們的眼前活生生地上演」。

據美國全國廣播公司（NBC），美國杜克大學科學技術政策中心主任佩羅（Matt Perault）更認為，對全球信息自由流通的最大威脅不再來自中國的防火牆，而是來自美國的大網絡峽谷。

如果美國持續推進「淨網」行動，割裂是否互聯網的未來模式？BBC以TikTok為例，若微軟買下TikTok美國分部，世上就有3個TikTok，「一個中國的抖音，一個美國的TikTok，一個是世界其餘地方的TikTok」。

「淨網」面臨兩大挑戰

不過，美國「淨網」行動仍可能受到挑戰。美國11月將舉行總統大選，若果特朗普未能連任，民主黨對中國的政策可能會相對溫和。

美國之音引述史丹福大學網絡政策中心「數字中國」項目主編魏光明（Graham Webster）稱，TikTok、微信等中國科技產品在美國的命運還取決於美國大選。惟特朗普政府加速將美中科技競爭推向對立，目的是強化科技冷戰，即使無法連任，也要在本屆任期內對中國企業作出難以逆轉的行動。

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與此同時，中國科企或從法律途徑爭取公正對待。TikTok母企字節跳動日前已針對美國政府禁止交易的行政命令發表聲明指，若美國政府不能給予公司公正的對待，將訴諸美國法院。有分析認為，特朗普的禁令可能違反了美國憲法第一修正案的關於公民言論自由權的規定；TikTok亦可質疑特朗普濫用職權，逾越權限。

責任編輯：林佩怡

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