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微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」

國情動向 12:10 2020/08/10

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【中美科技戰】微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」

中美科技戰擴大，未受影響科企看來也要為捲入鬥爭做準備。內地網傳微軟（Microsoft）中國服務條款表明，假如美國政府突然禁止微軟向中國供應服務，微軟不會為無法履行合約負責。不過，微軟這條款其實去年已經出現在多國服務協議之中，並非特定針對中國。微軟發言人亦澄清指網絡傳聞不實，強調微軟對中國用戶服務承諾堅定不移。

內地傳媒報道，微軟中國內地服務協議內容包括，如果美國政府禁止微軟，向任何中國企業或事業單位，又或者個人使用微軟軟件，微軟公司概不負責。

微軟在責任限制條款中指出：

對於因超出微軟合理控制範圍的情況（例如，勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故或遵守任何適用法律或政府命令）而導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務。

微軟「新條款」或斷供中國？其實去年就有 英國也是

美國推動「淨網」 全球互聯網變「分裂網」？

微軟也在協議中表明，無論服務條款是否存在法律原則衝突，都受美國華盛頓州（微軟總部所在地）法律管轄，意味假如出現爭議，客戶要到美國華盛頓州入稟打官司。

有評論形容，微軟更新服務條款是一項「超前部署」，反映微軟在美國對中國步步進逼下，可能捲入鬥爭的憂慮。美國其他企業跟隨微軟做法，更新中國服務條款的可能也不可排除。

但網易科技報道，微軟這項條款，其實載於去年8月生效的最新版本服務協議，網絡流傳微軟「近日更新條款」不實。微軟在英國等其他國家服務條款中，也有相同條文，反映微軟並非因應中美科技戰而特定針對中國。

微軟澄清「斷供」謠言：服務中國承諾堅定不移

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責任編輯：連兆鋒

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