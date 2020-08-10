【中國經濟】內地7月CPI年漲2.7% 略高於預期（更新版）

▲ 內地7月CPI年漲2.7% 略高於預期

2020年7月份，全國居民消費價格（CPI）按年上漲2.7%，較預期的2.6%高。其中，城市上漲2.4%，農村上漲3.7%；食品價格上漲13.2%，非食品價格持平；消費品價格上漲4.3%，服務價格持平。1—7月，全國居民消費價格比去年同期上漲3.7%。



7月份，全國居民消費價格按月上漲0.6%。其中，城市上漲0.6%，農村上漲0.8%；食品價格上漲2.8%，非食品價格持平；消費品價格上漲1.0%，服務價格下降0.1%。

7月份，食品煙酒類價格按年上漲10.2%，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約3.07個百分點。

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食品中，畜肉類價格上漲61.1%，影響CPI上漲約2.90個百分點，其中豬肉價格上漲85.7%，影響CPI上漲約2.32個百分點；鮮菜價格上漲7.9%，影響CPI上漲約0.19個百分點；水產品價格上漲4.7%，影響CPI上漲約0.09個百分點。

糧食價格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮果價格下降27.7%，影響CPI下降約0.60個百分點；蛋類價格下降14.5%，影響CPI下降約0.09個百分點。

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責任編輯：游昊雲