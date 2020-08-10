【中國經濟】內地市場需求回暖 7月PPI年跌2.4%跌幅收窄（更新版）

▲ 內地市場需求回暖 7月PPI年跌2.4%跌幅收窄

中國經濟有復蘇跡象，2020年7月份，全國工業生產者出廠價格雖按年下降2.4%，跌幅較6月收窄0.6個百分點，按月卻上漲0.4%；工業生產者購進價格按年下降3.3%，按月上漲0.9%。1―7月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降2.0%，工業生產者購進價格下降2.7%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀PPI數據時表示，7月工業生產持續回升，市場需求逐步回暖，國際大宗商品價格繼續上行。按月看，PPI上漲0.4%，漲幅與上月相同。其中，生產資料價格上漲0.5%，生活資料價格上漲0.1%，漲幅均與上月相同。



從調查的40個工業行業大類看，價格上漲的有21個，比上月減少1個；下降的15個，增加3個；持平的4個，減少2個。受國際原油價格持續反彈影響，石油相關行業價格繼續上漲。

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其中，石油和天然氣開採業價格上漲12%，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲3.4%。其他主要行業中，價格漲幅擴大的有有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲3.1%，擴大1.2個百分點。

農副食品加工業，上漲1%，擴大0.6個百分點。價格漲幅回落的有黑色金屬礦採選業，上漲2.7%，回落0.2個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲1.1%，回落0.8個百分點。此外，煤炭開採和洗選業、汽車製造業價格均由降轉漲，分別上漲0.6%和0.1%。

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主要行業價格降幅有所收窄。其中，石油和天然氣開採業價格下降27.8%，收窄11.3個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格下降17.0%，收窄4.6個百分點。

化學原料和化學製品製造業價格下降7.5%，收窄0.4個百分點；煤炭開採和洗選業價格下降7.4%，收窄1.9個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.6%，收窄0.5個百分點。此外，有色金屬冶煉和壓延加工業價格由降轉漲，上漲0.7%。

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責任編輯：游昊雲