▲ 【立法會選舉】五眼聯盟反對DQ 中方批傲慢與偏見

全國人大常委會預計明天就立法會選舉延期的過渡安排，作出決定前夕，由美國、澳洲、加拿大、新西蘭、英國組成的五眼聯盟，外長周日（9日）發表聯合聲明，敦促港府盡快舉行立法會選舉，並批評此前取消部份參選人資（DQ）格的做法。中國駐加使館批評五眼聯盟「干預內政」。

中國駐加拿大使館回應五眼聯盟的聲明，批評聲明「罔顧事實，居心叵測，玩弄雙重標準，干涉中國內政，充斥着傲慢與偏見」，中方對聲明表示「強烈不滿和堅決反對，敦促有關國家立即停止利用涉港問題干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

五眼促盡快舉行立法會選舉

使館又表示，面對嚴峻疫情，特區政府推遲立法會選舉，是保護市民的正當之舉，又說香港國安法彌補了香港的法律漏洞，有利香港長治久安。

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而五國聯盟外長稍早前在聲明中稱，對中方實施新《國家安全法》深表關注，認為國安法「侵蝕香港人的基本權利及自由」。

五國外長又表示，支持香港人的合理期望，即是透過真正自由、公平和可信的選舉，選出立法會議員，呼籲港府恢復被取消資格候選人的參選資格，令選舉可以在《基本法》所列明、有利於行使民主權利和自由的環境中進行。

聲明又指，中方在聯合國登記的《中英聯合聲明》中，承諾「一國兩制」原則下香港享有自治及自由，「必須履行其承諾。我們敦促香港政府盡快舉行選舉」

五眼聯盟聯合聲明中譯全文如下： 我們，澳洲、加拿大、新西蘭和英國的外交部長，以及美國國務卿，對香港政府不公正地取消香港立法會候選人資格，以及不合理地推遲立法會選舉共同表示嚴重關切。此舉已破壞香港長期以來之所以能夠穩定與繁榮之民主根基。 我們對於北京強制實施新的國家安全法深表關切，該法律正在侵蝕香港人民的基本權利與自由。香港人期望能通過真正自由、公正和可信的選舉，來選出立法會議員。 我們支持此一合理期望。我們呼籲香港政府，恢複被取消候選人的選舉資格，使該選舉能在基本法所賦予的，在有利於行使民主權利和自由的環境中進行。北京在中英聯合聲明中向香港人民承諾，將在一國兩制的框架下保持香港的自治及自由。該聲明是聯合國注冊條約，北京必須信守並落實其中承諾。我們敦促香港政府，盡快舉行選舉。

責任編輯：鄧國強

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