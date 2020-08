▲ 【中美科技戰】微軟「新條款」或斷供中國?內媒:去年就有 英國也是

中美科技戰正酣,微軟傳出更新中國服務條款,表明一旦服務遭到美國政府禁用,微軟概不負責。但有內地傳媒指出,微軟此服務條款其實早在去年已經出現,而微軟在英國等其他國家服務條款中亦有相同條文,因此微軟並不是因應近日中美關係緊張而緊急針對中國修改協議。

網絡流傳,微軟近日在中國內地服務協議中,將「遵守任何適用法律或政府命令」加入「超出微軟合理控制範圍的情況」之列,微軟若因此無法履行合約,概不承擔任何責任或義務。

說白了,就是如果美國政府突然要求微軟禁止提供服務,微軟不會賠償客戶損失。

然而,雖然這條款確實存在,但網傳微軟「近日更新條款,10月1日生效」講法並不屬實。

網易科技報道,微軟最新版本服務協議,其實是於2019年7月1日發佈、同年8月30日實施,意味上述條款可能在更早時間已經存在。

微軟這項條款也並非特定針對中國內地,微軟在英國版服務協議之中,也是這樣表述:

Microsoft is not responsible or liable for any failure to perform or delay in performing its obligations under these Terms to the extent that the failure or delay is caused by circumstances beyond Microsoft's reasonable control (such as labour disputes, acts of God, war or terrorist activity, malicious damage, accidents or compliance with any applicable law or government order ). Microsoft will endeavour to minimise the effects of any of these events and to perform the obligations that aren't affected.

中文版就是:

對於因超出微軟合理控制範圍的情況(例如,勞資糾紛、不可抗力、戰爭或恐怖主義行為、惡意破壞、意外事故 或遵守任何適用法律或政府命令 )而導致微軟無法履行或延遲履行其義務,微軟對此不承擔任何責任或義務。

網易科技還指出,其他軟件的服務條款,其實也有相似條文,例如微信條款列明「因政府管制而造成服務終止」不在公司負責範圍。

