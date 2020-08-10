【中美角力】美國家安全顧問：中國黑客瞄準美國選舉基礎設施

美國11月舉行總統大選，國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）表示，與中國政府有關聯的黑客已將攻擊目標瞄準美國選舉基礎設施，警告任何試圖干預美國自由公平選舉的國家都將面臨嚴重後果。

奧布萊恩在CBS的《面對全國》節目中稱，「他們希望看到(特朗普)總統輸掉...中國--與俄羅斯和伊朗一樣--對我們的選舉基礎設施、網站等目標實施網絡攻擊和網路釣魚等行為」。這是他感染新冠肺炎康復以來首次接受媒體採訪。

奧布萊恩說，美國看到有黑客試圖侵入全國各地國務卿辦公室的網站。這些辦公室負責管理地區層面的選舉活動並收集美國人的信息。他稱，這很令人擔憂，「而且不僅僅是俄羅斯」。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）周五發表聲明，指稱中國「一直謀求擴大其影響力」，以及俄羅斯已試圖對美民主黨總統候選人拜登搞破壞；但未明確指控中國意圖針對美國選舉相關係統發動黑客攻擊。路透社報道指出，奧布萊恩的評論似乎比ODNI的聲明更進一步。

中國一貫否認美國政府指控其侵入美國企業、政界人士或政府機構的行為。中國外交部曾稱，美國總統選舉是其內部事務，中方無意干預。

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責任編輯：林佩怡

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