蔡英文晤美國衛生部長 冀台美共同研發生產疫苗有進展（有片）

在台灣，美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）展開訪問行程，今日（10日）上午到總統府與蔡英文總統會面。蔡英文表示，感謝美國總統特朗普等，肯定台灣模式在全球對抗疫情上的貢獻，並支持台灣的國際參與，期待台美在共同研發和生產疫苗上有顯著進展，並在各個領域交流有更多突破。

阿薩爾表示，很榮幸能夠來台，提到此行要傳達特朗普對台灣的強力友誼和支持，他又讚揚這次台灣防疫成就堪稱是全球最成功的表率之一，彰顯台灣的透明公開、民主本質的價值所在。

阿薩爾是1979年以來訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國部長級官員。有外媒形容，美台關係關係升級至41年來新高點。阿薩爾此行引起北京不滿，外交部日前表示堅決反對美台官方往來，已向美方提出嚴正交涉，強調台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，促美恪守「一個中國」原則，慎重妥善處理。

阿薩爾讚揚台灣防疫 傳達特朗普對台支持

蔡英文致辭時稱，阿薩爾的到訪是台美防疫合作的重要一大步，期待台美能夠持續的有衛生合作，透過這次訪問團的實地走訪，可以更清楚的了解台灣是如何處理疫情，台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見，共同研擬未來合作的方向。

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她又提到，美國國務卿蓬佩奧指，美方一直希望台灣能夠參與世界衛生大會（WHA）討論，但被北京阻擋，台灣感到非常遺憾。她說，今次疫情證明台灣不僅可以守住疫情防線，亦有能力協調其他國家對抗疫情，強調政治因素不應凌駕健康人權之上，WHA排除台灣參與是違背普世人權價值。

她感謝特朗普、蓬佩奧及阿薩爾等肯定台灣在抗疫上的貢獻，並支持台灣的國際參與，期待台美在共同研發跟生產疫苗以及藥品上都能夠有顯著的進展，並在各個領域交流有更多突破，為印太區域和平穩定發展貢獻。

美台將簽衛生合作備忘錄

阿薩爾則提到，美國已透過各種有形的方式，肯定台灣民主成就；特朗普簽署法案，強化台美夥伴關係，2018年也啟用一棟全新的AIT大樓，展現美方對這段高度珍視的友誼，以及堅實的承諾。

他說，此行討論重點是台灣醫衛及防疫成就，還有如何能夠跟美國進一步的合作，來共同預防、偵測，一起回應各項公共衛生挑戰。他讚揚台灣在偵測新冠病毒及後續控制疫情、與各國分享資訊上的處理，又提台灣向其他人伸出援手，遞送需要的醫療物資到美國等地。

另外，會面出現一段插曲，阿薩爾一度將蔡英文稱為「President Xi（習主席）」。國民黨表示非常錯愕，無法認同，呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明總統姓蔡不姓習。

阿薩爾下午會與台灣的衞生福利部部長陳時中會面，美台雙方將簽署合作備忘錄。陳時中稱，合作內容會簽署後宣布，包括醫療衞生合作。據台灣傳媒報道，阿薩爾明日會到台大公共衞生學院演講，將強調台灣在全球公共衞生領域中扮演建設性的角色；周三到台北賓館弔唁李登輝前總統。阿薩爾據報亦會晤外長吳釗燮。

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責任編輯：林佩怡

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