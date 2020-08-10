中國7月通脹整體溫和 下半年貨幣政策著重精準導向

受南方水災及局部疫情反彈等影響，中國7月豬肉和鮮菜等食品價格漲幅擴大，帶動當月居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.7%，高於預期並創下三個月高點。但不過扣除食品和能源價格的核心CPI漲幅明顯回落，表明真實需求仍偏弱。

分析人士認為，未來隨著擾動因素消除，後續物價預計仍將重回下降通道。整體溫和的通脹不會給貨幣政策帶來掣肘，且近期官方密集表態確認貨幣政策已回歸常態，下半年幣策更多著重精準導向。

7月詳細數據：

居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.7%，略高於路透調查中值的上漲2.6% 工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降2.4%，低於路透調查中值的下降2.5% CPI按月上升0.6%，PPI按月上漲0.4% CPI中食品價格按年上漲13.2%，非食品價格按年持平 7月扣除食品和能源的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點

核心CPI明顯回落 反映真實需求偏弱

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，CPI漲幅擴大主要是豬肉和鮮菜等食品價格受到南方水災等季節性因素的擾動，核心CPI漲幅在明顯回落，反映出當前真實需求還是偏弱。未來隨著季節因素導致的食品價格波動減弱，預計8月份特別是三季度之後CPI還仍會回落。

中原銀行首席經濟學家王軍亦指，CPI回升應該是短期的，後續物價預計仍受制於需求面的弱景氣而重回下降通道。核心CPI反映的趨勢仍然是通縮，未來經濟復甦不容樂觀。

至於PPI降幅進一步收窄，劉學智認為，一個原因是國內復工復產力度比較大，另一方面是大宗商品價格企穩有所上升，此外還有穩增長政策如加快「兩新一重」建設對工業需求的拉動。未來PPI降幅預計將進一步收窄，不排除四季度回到正增長的可能性。

劉學智認為，貨幣政策現在基本已經定調，整體是趨於穩健，更多還是要精準導向、促進實體經濟發展，不會進一步地大幅偏向寬鬆。

貨幣政策不會進一步地大幅偏向寬鬆

上海證券首席宏觀分析師胡月曉也指，CPI超預期回升主要受洪災等偶發因素擾動，未來價格波動將恢復正常，當前的價格回升趨勢並不能延續。

他並表示，價格超預期上漲也堅定了貨幣當局政策正常化的決心，市場對流動性環境從上半年的抗疫臨時性寬鬆中恢復正常中性的預期也更趨一致，受此影響，中國債市短期或臨壓，股市則平穩中結構性機會行情則將延續。

中國人民銀行行長易綱周日接受新華社採訪稱，總的看中國經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年經濟增長將延續復甦的態勢，全年有望實現正增長；貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已經出台的穩企業保就業各項政策落實見效。

【中國經濟】易綱：全年有望實現正增長 貨幣政策要更精準導向

責任編輯：蒯宇澄

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