TikTok爭奪戰內幕曝光　競購者豈止微軟Twitter？

▲ TikTok爭奪戰激烈超想像 逐鹿者豈止微軟Twitter

抖音國際版TikTok深度捲入中美角力，特朗普政府開出45天限期，勒令TikTok美國業務剝離中國母公司字節跳動。《華爾街日報》曝光交易談判內幕，指有意接受的不僅微軟（Microsoft）與Twitter，也包括一些背景各有不同的風險投資基本，反映競爭之激烈可能超出想象。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前表示，美國可能會禁止包括TikTok在內的中國社交媒體應用，但美國總統特朗普（Donald Trump）其後給予45天期限，讓字節跳動洽商把版TikTok美國業務出售給美國 或其他公司。

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據報道，有意成為TikTok美國業務「接盤俠」的公司，已不僅僅微軟及Twitter，也不只限於純美資企業，爭逐激烈。《華爾街日報》曝光有意競投者，並評估其奪標可能性有多大。

Twitter：

《華爾街日報》上周六報道，Twitter已與字節跳動，就TikTok美國業務合併進行了初步談判。現在還不清楚Twitter是否會尋求達成交易。

報道引述了解相關討談判的人士表示，Twitter認為，由於自身規模小得多，因此不太可能要面臨跟微軟同等程度的反壟斷審查。

但Twitter仍被認為不太可能贏得競購，而且就算真的要收購TikTok的美國業務，也幾乎肯定需要其他投資者的幫助。原因是Twitter的財務實力遠遠比不上其他主要科技公司。過去幾年，Twitter開始持續盈利，但最新財季報告虧損12.3億美元。Twitter報告，截至6月份，該公司總計擁有78億美元的現金及短期投資。

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紅杉資本（Sequoia Capital）：

風投巨頭紅杉資本據報亦有意洽購TikTok美國業務，該公司在中國的附屬公司於2014年首次投資了TikTok母企字節跳動。

據知情人士透露，紅杉資本全球管理合夥人Doug Leone最近幾周一直向包括美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）和白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）在內的政府聯繫人施壓，要求他們制定一個使TikTok能繼續在美國運營的解決方案。

Leone是少數公開支持特朗普的矽谷領袖之一，他還為特朗普的連任競選捐了錢。

軟銀集團（SoftBank）：

日本投資巨頭軟銀集團股份有限公司（SoftBank）是字節跳動投資者之一。

根據一名熟悉軟銀想法的知情人士透露，軟銀自己也希望作為TikTok美國業務的潛在競購者，參與這筆競購；但作為一家外國公司，其被考慮的可能性仍然很小。軟銀均對此不予置評。

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微軟（Microsoft）：

微軟被視為最有機會奪得TikTok美國業務的公司。微軟稍早前在聲明中表示，可能會邀請其他美國投資者以少數股權的形式參與TikTok的交易。

微軟不需要財務幫助。微軟市值超過1.6萬億美元，並且該公司公布截至6月份的現金和短期投資規模超過1,360億美元。目前還不清楚TikTok在美國和上述其他三個國家的業務估值將是多少，但估計會達到數百億美元。

Bernstein Research的分析師Mark Moerdler表示，微軟可能希望讓字節跳動的現有美國投資者參與到這筆交易中來，但讓其他投資者參與也可能令這宗本已棘手的交易更加複雜。

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黑石集團想與微軟拍住上

霍士（FOX）等美媒則報道，私募基金黑石集團（Blackstone）據報有興趣成為微軟的夥伴，一同收購（ByteDance）抖音海外版TikTok的美國業務，但尚未確定是否參與。

獲得多方競爭，TikTok美國業務究竟身價多少？《華爾街日報》引述一名了解競購情況的人士透露，字節跳動的一些投資者此前曾準備了一份報價，對TikTok所有業務的估值超過300億美元。

一名參與交易的人士表示，很多公司以及這些公司的母公司都打來過電話，但不清楚哪一方是認真的，也不清楚哪一方受到了字節跳動認真對待。

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責任編輯：鄧國強

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