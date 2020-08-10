中美橋樑變高牆 微軟資產也是「負累」

▲ 【中美科技戰】中美橋樑變高牆 微軟兩面難平衡

中美科技戰大打出手，微軟等美國科企也難逃是非。微軟洽購中國TikTok美國業務之際，傳出部署「斷供中國」，微軟已澄清傳聞不實，表明繼續堅定服務中國用戶。事實上，微軟在中國市場扎根深厚，原本是中美之間很好的橋樑，但在中美關係惡化深不見底的今天，微軟恐怕變成兩面不是人，順得哥情失嫂意。

微軟是目前競購TikTok美加澳紐業務之中的領跑公司，微軟與中美兩國的關係，予以公司一定優勢。微軟假如成功收購TikTok在美業務，既有望擺平特朗普政府國安疑慮，同時亦相信有助中方接受安排，至少理論上如是。

微軟吞下TikTok 無奈下的「最好選擇」？

微軟早在1992年已踏足中國大陸，在內地員工人數達到6,000人口，而中國政府也是微軟軟件用家。微軟旗下Bing，是內地唯一擁有可見市佔率的搜索引擎；微軟另一業務領英（LinkedIn）也受到內地專業人士歡迎。

微軟更在北京設有「微軟亞洲研究院」實驗室（Microsoft Research Lab Asia，MSRA）。阿里巴巴、小米等不少中國科企高層都出自該所，而TikTok母公司字節跳動創辦人張一鳴，亦曾在微軟工作。

TikTok爭奪戰內幕曝光 豈止微軟Twitter逐鹿？

然而，微軟在中國同時也遇到一定挑戰。內地盜版軟件問題嚴重，微軟總裁兼法律總監史密斯（Brad Smith）今年1月指出，儘管微軟軟件在中國廣受應用，中國只佔公司全球收入不到2%。

微軟Bing去年也一度在內地遭到封鎖。時值中美關係持續惡化，微軟在中美兩國之間的關係，也可以隨時成為一把雙刃劍。

美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單

特朗普政府安排微軟洽購TikTok後，中國英語官媒《中國日報》社評稱，中國不會接受美國對中國科企的「盜竊」行為，並指美國霸凌行為讓中國別無選擇，只能在科技領域「投降或決一死戰」。

白宮對華鷹派、貿易顧問納瓦羅亦稱，微軟與中國之間存在「可疑的東西」（fishy stuff），暗示即使微軟收購TikTok，自己仍不滿足，需要微軟徹底退出中國市場。

微軟如購入TikTok美國業務，固可一舉成為美國社交媒體一大勢力，但換個角度也可以說，公司只是從字節跳動手上接過這個燙手山芋。微軟現在澄清斷供傳聞，表明堅定服務中國，說不定已遭美國政客盯得更緊。

微軟澄清「斷供」謠言：服務中國承諾堅定不移

微軟「新條款」或斷供中國？內媒：去年就有 英國也是

美國推動「淨網」 全球互聯網變「分裂網」？

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒