  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國確診數字居高不下 中國報復性消費成美企避風港

經濟脈搏 14:57 2020/08/10

分享：

美國確診數字居高不下 中國報復性消費成美企避風港

《華爾街日報》報道，儘管中美政治緊張局勢日益加劇，但美國品牌在中國乎還未遭受商業影響，進而能夠從中國的經濟反彈中獲益，成為許多美國公司的重要避風港，抵消了美國國內銷售額驟降所造成的損傷。

報道引述美國一些最知名品牌的高管特別指出，原本會很艱難的三個月業績已因中國市場而挽回了一些損失。Skechers USA Inc.首席運營官David Weinberg稱，雖然這家運動鞋公司的季度銷售額年降42%，但仍受中國市場銷售額增長11.5%的提振。

此外，古馳（Gucci）的擁有者開雲（Kering SA）也公布了類似的業績：其奢侈品牌的季度銷售額同比下降43%，但在中國的季度銷售額則增長了40%以上。

易綱：對實體經濟精準滴灌是下半年最大挑戰

中國7月通脹整體溫和 下半年貨幣政策著重精準導向

而汽車業在內地的業務更出現報復式反彈，特斯拉上半年的在華汽車銷量增長超過一倍，至48,384輛。豐田汽車上周四則稱，中國市場的復甦令該公司預計今年有望實現近70億美元的利潤。這家日本汽車製造商6月份的在華銷量同比增長23%，不過上半年的在華銷量受疫情影響下降2%。

事實上，中國第二季度零售額的反彈勢頭，比多數分析師今年早些時候給出的預期更強勁，當季零售額同比僅下降3.9%。在4月份，經濟學人智庫(EIU)還表示在2021年前，中國的零售額不會再次增長；現在EIU預測中國第三季度零售額將年增1%，隨後在第四季度增長2.4%。

【中國經濟】從習近平三段講話  看「經濟內循環」決策思維

人行稱要警惕全球低利率 三季度料難見降準降息

不過，中國經濟反彈勢頭仍面臨著阻力。EIU分析師Dan Wang說，今年早些時候曾飆升至紀錄高位的失業率正在逐漸下降，但新增就業機會主要是低薪和臨時崗位，並沒提高人們的消費能力。她預計，收入受到的損害可能會對一些消費領域造成較長期拖累。

其中餐飲業在內地的復蘇將較慢，麥當勞首席執行官Chris Kempczinski表示：「在中國，在早期跡象顯示經濟穩步復甦之後，我們業務改善的步伐已經放緩，因為顧客仍對社交活動持謹慎態度。」

【中國經濟】中國7月美元計出口增7.2%勝預期 進口轉降1.4%

否認集體減薪 中國4大國營銀行齊派定心丸

中美開戰「不再不可想像」 澳洲總理不認同美國冷戰觀

中國政府顧問：減少對外依賴 優先「內循環」提振內需

責任編輯：游昊雲

相關文章

【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
2020/08/09
【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
【中國經濟】易綱：全年有望實現正增長 貨幣政策要更精準導向
今日
【中國經濟】易綱：全年有望實現正增長 貨幣政策要更精準導向
【中國經濟】內地7月CPI年漲2.7% 略高於預期（更新版）
今日
【中國經濟】內地7月CPI年漲2.7% 略高於預期（更新版）
【中國經濟】內地市場需求回暖 7月PPI年跌2.4%跌幅收窄（更新版）
今日
【中國經濟】內地市場需求回暖 7月PPI年跌2.4%跌幅收窄（更新版）
經濟 失業 疫情 汽車 中國市場 失業率 CCI 中國 日本 美國

上一篇文章

【A股脈搏】7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%

下一篇文章

內地周末票房達疫情前淡季水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【數字貨幣】一文看懂 數字錢包如何改變你我日常生活
【中美角力】TikTok擬入稟挑戰特朗普禁令 白宮內部鬧分歧
【中美角力】TikTok擬入稟挑戰特朗普禁令 白宮內部鬧分歧
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中美角力】「淨網」圖令中美網絡脫鉤　我們將要同時擁2部手機？
【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
【中國經濟】從習近平三段講話 看「經濟內循環」決策思維
【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對
【中美角力】華府據報研推美台自貿協議 卻遭萊特希澤反對
【中美角力】高通籲美准出口芯片予華為 憂三星漁人得利
【中美角力】高通籲美准出口芯片予華為 憂三星漁人得利