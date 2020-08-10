▲ 【中美角力】德法與美內訌 特朗普謀借世衛改革遏華受挫？

世界衛生組織（WHO）應對新冠肺炎疫情的手法，成中美角力焦點之際，路透社引述消息指，法國和德國已經退出改革世衛組織的七國集團（G7）談判。這讓已決定退出世衛、卻仍試圖主導此次磋商的美國遭受挫折。

路透社形容，這是美國總統特朗普（Donald Trump）的一次挫敗。美國擔任七國集團（G7）的輪值主席國，特朗普原本希望在9月公布一份達成共識的路線圖，徹底改革世衛，那時正好距離美國大選還有兩個月。

G7原擬9月推出改革世衛路綫

美國在7月通知世衛，將在一年後退出該組織。之前特朗普指責世衛和中國走得過近，並對新冠病毒大流行控制不力。

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此前不少評論則指，特朗普試圖借助推動世衛改革，削弱中國在國際組織的影響力。但美國今次受挫，或令其遏制中國的如意算盤未能完全打響。

世衛否認美國的指責。雖然歐洲各國政府也批評世衛，但態度並不像美國那樣激烈，法國和德國決定退出此次改革談判，此前他們稱因爲華盛頓方面試圖主導磋商，導致氣氛緊張。

「沒有人想要被拖入由一個退出世衛的國家提出的改革進程和大綱」，一名參與談判的歐洲官員說。

德國和法國衛生部向路透證實，兩國將反對美國在宣布退出WHO的意向後還主導談判。

意大利或與德國、法國站同一陣綫

意大利衛生部一名發言人表示，改革文件的工作仍在進行中，但稱該國的立場與法德一致。

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被問及法國與德國立場時，特朗普政府一名高級官員說「七國集團明確支持改革WHO的想法」。「即便如此，德國和法國最終選擇不加入替這個路線圖背書的團體，這令人感到遺憾」，他說。

英國政府發言人不願對最新進展置評，但表示英國支持WHO並呼籲改革，「確保該組織能夠保持靈活性和反應能力」。

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責任編輯：鄧國強

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