7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%

中國7月居民消費價格指數(CPI)回升至按年上漲2.7%，創三個月高點，7月工業生產者出廠價格指數(PPI)降幅收窄，滬指今日升0.75% ，建築板塊走強。

A股三大指數今日低開，開盤後持續弱勢盤整，創指一度跌2%，午後市場情緒回升，深成指、創指先後倒升，滬指漲曾升1%。截至收市，滬指報3379.25點，升0.75%，深成指報13656.31點，微升0.06%，創指報2735.26點，跌0.53%。

滬深兩市成交額有所萎縮，但已連續第九個交易日突破萬億元，合計11576億元（人民幣，下同），其中，滬市成交5271億元。北向資金全日淨流入737萬元，其中滬股通淨流入13.99億元，深股通淨流出13.92億元。

從盤面上看，裝配式建築、高鐵、家用輕工板塊表現強勢，黃金、稀土永磁、國防軍工跌幅居前。

中信證券：中美爭端影響可控 有新入場時機

展望後市，中信證券表示，近期的中國美國爭端仍處於「高頻次低影響」的狀態，不會演化成系統性風險，因中國美國爭端帶來的情緒擾動和市場調整，就是新的入場時機。

首先，近期針對中國互聯網企業的製裁僅限於企業個體，實際影響有限，中國企業在美國法律框架下積極的反擊措施，將有效地抑制事態進一步擴散；其次，近期官方針對中國美國關係的發聲以及兩國軍方高層的溝通將有效抑制地區緊張局勢的升溫；再次，近期中國美國第一階段貿易協議有望迎來年中探討，預計不會再生波瀾。在中美爭端影響可控的背景下，未來潛在增量資金依然充裕，市場短期衝擊打開了增量資金的入場空間。

此外，國家統計局公布，7月居民消費價格指數(CPI)按年上漲2.7%，為三個月高位；不過當月扣除食品和能源的核心CPI按年上漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點。7月工業生產者出廠價格指數(PPI)則按年下降2.4%。

分析認為，整體溫和的通脹不會給貨幣政策帶來掣肘，且近期官方密集表態確認貨幣政策已回歸常態，下半年結構性貨幣政策仍是著力焦點。

中國7月通脹整體溫和 下半年貨幣政策著重精準導向

易綱：對實體經濟精準滴灌是下半年最大挑戰

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責任編輯：蒯宇澄