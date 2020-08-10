【中美角力】美媒揭中國「獵狐」招數：在美提民事訴訟 促使外逃人員回國

中國近年發起「獵狐行動」，追捕外逃人員，《華爾街日報》揭露中國「獵狐」招數，指當局利用在美國提起民事訴訟，迫使外逃人員回國面對腐敗指控，並藉此規避外交渠道以達成目的。有美國法律界人士認為，這是在玩弄美國法律。

報道引述一些美國政府官員表示，對於中國為了規避遣返談判的漫長程序、正在利用民事訴訟解決本應通過外交和執法渠道解決的問題，感到吃驚。一名美國官員說：「對任何表明中國國有企業正在利用在美提起訴訟，以迫使個人回國的證據，我們均表示關切。」

美國官員表示關注 中方稱加大境外追逃追贓力度

美國聯邦調查局（FBI）局長克裡斯托弗·雷（Christopher Wray），上月曾批評北京當局在美追捕華人，但他沒有特別提及中國的在美訴訟策略。此外，美國上月要求關閉休斯敦中國領事館時，司法部一位高級官員表示，部分原因是中國涉嫌利用其領事館作為騷擾外逃分子的「行動基地」。中國駐華盛頓大使館稱指控是「毫無根據的捏造」。

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《華爾街日報》報道指出，中方2018年在最想追回外逃貪官和高管名單中，列出23名據稱曾去過美國或可能居住在美國的人。而法庭記錄顯示，其中至少有6人在美國面臨或曾經面臨過民事訴訟，原告來自中國抑或與中國國有企業有關聯。美國司法部拒絕透露中國有否通過外交渠道試圖起訴或驅逐這六人中的任何一人。

報道稱，北京當局通過消耗外逃分子資源的手段來追逃，這類訴訟增加了對目標人員的法外壓力。

▲ 肖建明自首回國。

在中國追逃名單上的中國國有礦業公司雲南錫業股份有限公司前董事長肖建明，於2012年底赴美，報道指在各種努力失敗後，雲南錫業的分公司雲錫美國公司去年4月在加州法院起訴肖建明，指控他挪用公司資金給女兒，其女兒亦列為被告。訴訟提起後1個月，肖建明向當局自首，回到中國。據中國紀檢委官方報紙針對肖建明的加州訴訟，稱這「對其造成巨大壓力，成為促使其下定決心回國投案的重要因素。」

另外，國企長沙軌道交通集團前董事長彭旭峰，2017年離開中國，被中國列為重大逃犯名單中。長沙軌道交通集團2018年入禀加州法院，指控彭旭峰和其妻賈斯語違反盡責義務，還涉及約1,900萬美元的賄賂等。而據彭提交的法院文件，國安人員拘留他的親人，並威脅要把幼子送別人收養，甚至派員到美國上門準備帶他回國。彭未有讓步下，中國改由美國司法制度入手。長沙軌道交通集團未有回應。

美律師：中方似避外交程序 玩弄美國法律

美國專門研究與華業務有關的事務的律師哈裡斯（Dan Harris）表示，美國法律允許包括國企在內的外國公司向美國法院提起民事訴訟，但中國利用美國法律體制向逃犯施壓的做法，似乎是旨在規避處理此類問題的外交程序，並不恰當。

他稱，中方追回這些人，並非因為發生商業糾紛，而是因為他們違反中國刑法，「他們不僅在避免同國務院和美國司法走正當程式，更是在玩弄美國法律」。

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報道表示，中國的反腐敗機構、中央紀律檢查委員會沒有回應置評請求。中國駐華盛頓大使館回應時，建議記者參考中國外交部7月底發表的聲明，稱中國執法機關根據國際法，在尊重外國主權和法律基礎上開展對外執法合作，又指中方行動的對象並非美方所謂「異見分子和難民」，而是外逃嫌犯。中方將進一步加大境外追逃追贓力度，將嫌犯繩之以法。

責任編輯：林佩怡

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