▲ 美國衛生部長訪台講錯話 把蔡英文說成「習總統」(附直播影片)

美國衛生部長阿扎(Alex Azar)訪問台灣,成為逾40年來赴台最高級美國官員,卻發生小插曲。他今早與蔡英文總統會晤致詞時,誤把「蔡總統」說成「習總統(President Xi)」。

阿扎周一繼續訪台行程,上午前赴總統府,與蔡英文見面。根據直播,阿查爾開場致詞時說「Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today」(president可稱總統,也可用於稱呼主席)。

這裡阿扎明顯把「蔡總統( President Tsai)」說成了「習總統(President Xi)」;而現場的國語口譯則正常說,「今天非常非常感謝蔡總統歡迎我來到台灣」。

講稿寫對的 阿扎卻說錯President Xi

根據AIT官網發部的致詞稿,確定是稱呼「President Tsai」,同時也有特別標註讀法「ts-eye」,因此相信今次是阿扎的口誤。

國民黨文傳會主委王育敏表示,阿扎以「習總統」稱呼蔡總統,國民黨表示非常錯愕,無法認同,並呼籲總統府應嚴正向美方抗議,並清楚說明「中華民國總統」的姓氏。

總統府發言人張惇涵下午表示,經確認,這純粹只是拼音與發音上的問題,阿扎稱呼「蔡總統」是毫無疑義。

張惇涵建議各方把重點放在台美互動與防疫合作,稱在野黨(國民黨)及部分人士操作無意義的事,反而貽笑大方。

責任編輯:鄧國強