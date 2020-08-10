▲ 美國衛生部長訪台講錯話 把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪問台灣，成為逾40年來赴台最高級美國官員，卻發生小插曲。他今早與蔡英文總統會晤致詞時，誤把「蔡總統」說成「習總統（President Xi）」。

阿扎周一繼續訪台行程，上午前赴總統府，與蔡英文見面。根據直播，阿查爾開場致詞時說「Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today」（president可稱總統，也可用於稱呼主席）。

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這裡阿扎明顯把「蔡總統（ President Tsai）」說成了「習總統（President Xi）」；而現場的國語口譯則正常說，「今天非常非常感謝蔡總統歡迎我來到台灣」。

講稿寫對的 阿扎卻說錯President Xi

根據AIT官網發部的致詞稿，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，因此相信今次是阿扎的口誤。

國民黨文傳會主委王育敏表示，阿扎以「習總統」稱呼蔡總統，國民黨表示非常錯愕，無法認同，並呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明「中華民國總統」的姓氏。

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總統府發言人張惇涵下午表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿扎稱呼「蔡總統」是毫無疑義。

張惇涵建議各方把重點放在台美互動與防疫合作，稱在野黨（國民黨）及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

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責任編輯：鄧國強