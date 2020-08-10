  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 17:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國衛生部長訪台講錯話　把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）

國情動向 15:59 2020/08/10

分享：

美國衛生部長訪台講錯話　把蔡英文說成「習總統」（附直播影片）

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪問台灣，成為逾40年來赴台最高級美國官員，卻發生小插曲。他今早與蔡英文總統會晤致詞時，誤把「蔡總統」說成「習總統（President Xi）」。

阿扎周一繼續訪台行程，上午前赴總統府，與蔡英文見面。根據直播，阿查爾開場致詞時說「Thank you very much President Xi for welcoming me to Taiwan today」（president可稱總統，也可用於稱呼主席）。

蔡英文晤美國衛生部長 冀台美共同研發生產疫苗有進展（有片）

【中美角力】美衛生部長訪台見蔡英文之際 解放軍殲11軍機飛越台海中線

這裡阿扎明顯把「蔡總統（ President Tsai）」說成了「習總統（President Xi）」；而現場的國語口譯則正常說，「今天非常非常感謝蔡總統歡迎我來到台灣」。

講稿寫對的　阿扎卻說錯President Xi

根據AIT官網發部的致詞稿，確定是稱呼「President Tsai」，同時也有特別標註讀法「ts-eye」，因此相信今次是阿扎的口誤。

國民黨文傳會主委王育敏表示，阿扎以「習總統」稱呼蔡總統，國民黨表示非常錯愕，無法認同，並呼籲總統府應嚴正向美方抗議，並清楚說明「中華民國總統」的姓氏。

【中美角力】美衛生部長訪台前夕　美航母巡邏機同現身東海南海（有片）

【中美角力】特朗普擺脫束縛「過去不出的招或盡出」

總統府發言人張惇涵下午表示，經確認，這純粹只是拼音與發音上的問題，阿扎稱呼「蔡總統」是毫無疑義。

張惇涵建議各方把重點放在台美互動與防疫合作，稱在野黨（國民黨）及部分人士操作無意義的事，反而貽笑大方。

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉

【中美角力】美衛生部長訪台行程曝光：代表特朗普見蔡英文

美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？

【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？

責任編輯：鄧國強

相關文章

【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉
2020/08/05
【中美角力】美衛生部長下周訪台 1979年來最高層級 京嚴正交涉
【中美角力】美衛生部長訪台行程曝光：代表特朗普見蔡英文
2020/08/07
【中美角力】美衛生部長訪台行程曝光：代表特朗普見蔡英文
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
2020/08/07
美台會建交嗎？ 兩岸會開戰嗎？
【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？
2020/08/07
【中美角力】台灣3年失7友邦 美國高官訪台止血？
【中美角力】美衛生部長抵台 台媒：明見蔡英文周三弔唁李登輝
2020/08/09
【中美角力】美衛生部長抵台 台媒：明見蔡英文周三弔唁李登輝
地緣政治 兩岸關係 中美關係 國民黨 美國 台灣 蔡英文

上一篇文章

中美橋樑變高牆 微軟資產也是「負累」

下一篇文章

【中美角力】美媒揭中國「獵狐」招數：在美提民事訴訟 促使外逃人員回國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反
特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反
【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏
【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏