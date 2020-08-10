進軍香港金融業 內媒：TikTok母企字節跳動已申5牌照

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【A股脈搏】7月CPI創3個月高 滬指震盪收升0.75%
內地傳媒報道，抖音與TikTok母公司字節跳動，謀劃進軍香港香融業。字節跳動據報已在香港注冊成立「松鼠證券」，並向香港證監會申請5類牌照，提供網上股票、期貨、外匯交易等服務。
21世紀經濟網報道指，字節跳動設立的松鼠證券，已申請香港證監會第1、4、5、6及9類牌照，可提供證券、期貨交易服務，對證券、期貨合約、機構融資提供意見，以及提供資產管理服務。
報道又稱，市場有傳字節跳動正在新加坡，申請虛擬銀行牌照。字節跳動該項目合資方，據報是新加坡華僑銀行的創始家族之一。
新加坡金管局計劃在年底前發放5張虛擬銀行牌照，將包括2張完整的數字銀行牌照，以及3張專門針對新加坡中小企業，以及其他非零售領域的數字批發銀行牌照。
字節跳動旗下社交程式TikTok近日受到美國特朗普政府遏制，白宮要求TikTok美國業務在9月15日前售予美國企業，之後則會禁止字節跳動在美交易。
TikTok 7月初亦宣佈退出香港市場，在香港Google Play Store及Apple App Store下架。
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責任編輯：連兆鋒