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美台首簽醫衛合作備忘錄 將推實質合作

國情動向 16:28 2020/08/10

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正在訪台的美國衛生部長阿扎（Alex Azar），下午到中央流行疫情指揮中心展開交流活動，並與台灣衛生福利部部長陳時中，見證「AIT-TECRO衛生合作備忘錄簽署儀式」。

合作備忘錄由台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮，以及美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑代表雙方簽署，顯示台美雙邊夥伴關係緊密、堅實與友好。

持續分享疫苗資訊

阿扎表示，今天簽署的備忘錄和先前聲明都展現台美持續在公衛領域合作，包括下一代快篩試劑已有20億美元的投入研發，對抗疫情方面取得很大進展。兩星期前也宣布有另7筆資金投入相關研發，包括進行新的PCR實驗室測試。

他說，美台持續分享藥品和疫苗相關資訊，在美國總統特朗普的政策下，希望快速取得疫苗和藥品，優先順序是製造安全有效且符合法規的藥品和疫苗，優先給美國國內，一旦滿足國內需求、有足夠能力，會以公平的方式提供給世界。

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蔡英文晤美國衛生部長 冀台美共同研發生產疫苗有進展（有片）

衛福部新聞稿指出，台灣與美國在醫療衛生等領域合作超過20年，包括新興傳染病防治、登革熱疫苗研發等。此次簽署醫衛合作瞭解備忘錄，除提高行政層級由台美衛生部簽署，更將合作範圍擴大，包括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防治、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等。

雙方將透過辦理合作計劃、科學及研究專案，人員交流、訓練及互訪等，並將建立聯繫窗口進行最佳做法、專業知識及資訊的交流。在備忘錄架構下推動相關實質合作，增加台美人民健康福祉，並共同促進全球衛生安全。

責任編輯：林佩怡

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