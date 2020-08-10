上海18輸入確診啟動民航熔斷機制 張文宏：疫情消失要等2個機會

上海昨（9日）新增18宗境外輸入新冠肺炎確診個案，全部是在阿聯酋工作的中國籍人士，分別於5日和7日乘班機飛抵上海，入關後集中隔離觀察期間出現症狀，被診斷為確診病例。已追踪同航班的密切接觸者237人，均已落實集中隔離觀察。

由於確診者當中，15人乘坐同一航班，8月7日自阿聯酋出發，經斯里蘭卡轉機後於當日抵達上海浦東國際機場。中國民航部門已啟動相關航班的熔斷機制。

中國民航局自6月實施航班「熔斷機制」政策，同一航班若有5名乘客核酸檢測結果呈陽性，就會觸發航班熔斷條件、暫停航線一周；人數達10人，則暫停4周。 熔斷的航班量不得調整用於其他航線。 熔斷期結束後，航空公司方可恢復每周一班航班計劃。

【新冠肺炎】疫情拖累海鮮市場 專家澄清「魚是清白的」

【新冠肺炎】內地核酸檢測時間縮短 有產品最快半小時有結果

內地昨新增49宗新冠肺炎確診病例

內地昨日新增49宗新冠肺炎確診病例，除了上海的18宗境外輸入病例，山東4宗，四川4宗，廣東3宗，陝西3宗，遼寧2宗，浙江1宗，另有14宗在新疆烏魯木齊的本土病例，大連則連續4天無新增新冠肺炎確診病例，所有中風險地區解封。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，全球第一波疫情還沒結束，所以談不上第二波何時來。 即使有部分國家控制得非常好，像歐洲、部分中東地區，但隨着復工復產的開始，這些國家的疫情現在面臨反彈風險。這種風險在世界範圍內廣泛存在，一定也會影響到中國。

他認為，新冠肺炎消失有兩種途徑：一是疫苗出來，全體接種疫苗，才有可能摘下口罩。二是群體免疫。

【新冠肺炎】內地3個多月來首次單日破百宗確診 新疆本土個案佔89宗

【新冠肺炎】美過半冒牌抗疫用品來自中港 不法分子偽冒政府網站行騙

【新冠肺炎】武漢患者肺移植後出院 全球10換肺者中首位

【新冠肺炎】中疾控主任高福接種實驗型新冠疫苗 冀增公眾信心

責任編輯：馬佩君