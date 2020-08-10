【港區國安法】中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士

中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士。中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，回應美國制裁特首林鄭在內11名中港官員時表示，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，宣布制裁11名美方人士。

批美粗暴干涉中國內政

趙立堅表示， 美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的 美國聯邦參議員盧比奧 （Marco Rubio） 、克魯茲 （Ted Cruz） 、霍利（ Josh Hawley ）、科頓 （Tom Cotton） 、圖米 （Pat Toomey） ，聯邦眾議員史密斯 （Chris Smith) ，以及美國國家民主基金會總裁格 什 曼 （Carl Gershman） 、美國國際事務民主協會總裁米德偉 （Derek Mitchell） 、美國國際共和研究所總裁特溫寧（ Daniel Twining ）、人權觀察執行主席羅斯 （Kenneth Roth） 、自由之家總裁阿布拉莫維茨 （Michael J. Abramowitz） 實施制裁。

趙立堅並稱，各界紛紛譴責美國霸權主義惡劣行徑，有關官員公開表態「無懼制裁」，體現中國人的錚錚鐵骨，「中國人民是嚇不倒的」，他批評，美方所謂制裁只會讓世人更加看清美方霸權霸凌和雙重標準， 只會淪為另一個笑話和鬧劇。

美國總統特朗普早前簽署「香港自治法案」並頒佈行政命令，取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員，以回應港區國安法實施。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，指稱這些官員破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由。

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責任編輯：馬佩君

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