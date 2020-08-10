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【港區國安法】中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士

社會熱點 16:32 2020/08/10

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中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士。中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，回應美國制裁特首林鄭在內11名中港官員時表示，美方此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，宣布制裁11名美方人士。

批美粗暴干涉中國內政

趙立堅表示，美國國務院和財政部以所謂破壞香港自治為由，宣布制裁11名中國中央政府部門和香港特區官員，美方有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定從即日起，對在涉港問題上表現惡劣的美國聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、圖米（Pat Toomey），聯邦眾議員史密斯（Chris Smith) ，以及美國國家民主基金會總裁格（Carl Gershman）、美國國際事務民主協會總裁米德偉（Derek Mitchell）、美國國際共和研究所總裁特溫寧（Daniel Twining）、人權觀察執行主席羅斯（Kenneth Roth）、自由之家總裁阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）實施制裁。

趙立堅並稱，各界紛紛譴責美國霸權主義惡劣行徑，有關官員公開表態「無懼制裁」，體現中國人的錚錚鐵骨，「中國人民是嚇不倒的」，他批評，美方所謂制裁只會讓世人更加看清美方霸權霸凌和雙重標準， 只會淪為另一個笑話和鬧劇。

美國總統特朗普早前簽署「香港自治法案」並頒佈行政命令，取消對港特殊待遇及制裁損害香港自治的中港官員，以回應港區國安法實施。美國財政部周五（7日）宣布，制裁包括特首林鄭在內的11名中港官員，指稱這些官員破壞香港的自治權，並限制香港公民的言論自由或集會自由。

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責任編輯：馬佩君

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