【中美角力】外交部：無意搞意識形態對抗 中美有必要開展坦誠有效對話

中美關係陷入低谷，中方近日頻頻對美喊話，強調「對話大門始終敞開」。中國外交部今日表示，中美有必要開展坦誠有效的溝通對話，採取切實行動管控存在的分歧，又強調中國無意與任何國家搞意識形態對抗，亦不輸出「中國模式」。

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中國外交部網站今日刊出「外交部發言人談今年以來中國外交成果和下階段工作重點」，當中提及中美關係，指今年以來中方堅定理性應對美對華的無理打壓。

批美極端勢力圖將中美推向「新冷戰」 促管控分歧

發言人稱，中國堅決反對美國的霸凌行徑和強權政治，願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同建設以協調、合作、穩定為基調的中美關係。同時必須堅定捍衛中國主權和領土完整，維護自身正當發展權益、中國人民不懈奮鬥贏得的大國地位和民族尊嚴。

發言人續稱，美方一些極端勢力不斷在製造事端，試圖將中美關係推向「新冷戰」，但中方對美政策保持連續性和穩定性；認為中美有必要開展坦誠有效的溝通對話，採取切實行動管控存在的分歧，聚焦和推進各領域務實合作，這符合兩國人民共同利益，也是國際社會普遍期待。

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中國「永遠不稱霸」 不輸出「中國模式」

外交部強調，不論國際風云如何變幻，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟。中國尊重世界各國人民自主選擇發展道路的權利，無意同任何國家進行制度競爭，無意同任何國家搞意識形態對抗。

發言人表示，中華民族復興是大勢所趨，中國繁榮昌盛是民心所向，但中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。國霸必衰是歷史的鐵律，國強必霸從不是中國的邏輯，更不是中國的選​​項。中國維護國際公平正義，反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，不輸出「中國模式」，不會要求別國「複製」中國的做法。中國決不會以犧牲別人利益為代價發展自己，也決不放棄自己的正當權益，衷心希望世界各國共同走和平發展道路。

責任編輯：林佩怡

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