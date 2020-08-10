  • 32°C
香港時間 : 2020810日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】外交部：無意搞意識形態對抗 中美有必要開展坦誠有效對話

國情動向 17:09 2020/08/10

分享：

中美關係陷入低谷，中方近日頻頻對美喊話，強調「對話大門始終敞開」。中國外交部今日表示，中美有必要開展坦誠有效的溝通對話，採取切實行動管控存在的分歧，又強調中國無意與任何國家搞意識形態對抗，亦不輸出「中國模式」。

【港區國安法】中方反制！外交部宣布制裁11名美方人士

【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？

中國外交部網站今日刊出「外交部發言人談今年以來中國外交成果和下階段工作重點」，當中提及中美關係，指今年以來中方堅定理性應對美對華的無理打壓。

批美極端勢力圖將中美推向「新冷戰」 促管控分歧

發言人稱，中國堅決反對美國的霸凌行徑和強權政治，願本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神，與美方共同建設以協調、合作、穩定為基調的中美關係。同時必須堅定捍衛中國主權和領土完整，維護自身正當發展權益、中國人民不懈奮鬥贏得的大國地位和民族尊嚴。

發言人續稱，美方一些極端勢力不斷在製造事端，試圖將中美關係推向「新冷戰」，但中方對美政策保持連續性和穩定性；認為中美有必要開展坦誠有效的溝通對話，採取切實行動管控存在的分歧，聚焦和推進各領域務實合作，這符合兩國人民共同利益，也是國際社會普遍期待。

【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談

【中美角力】楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開

【中美關係】崔天凱盼美重回正軌 「中方仍願本著善意誠意發展中美關係」

中國「永遠不稱霸」 不輸出「中國模式」

外交部強調，不論國際風云如何變幻，中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟。中國尊重世界各國人民自主選擇發展道路的權利，無意同任何國家進行制度競爭，無意同任何國家搞意識形態對抗。

發言人表示，中華民族復興是大勢所趨，中國繁榮昌盛是民心所向，但中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸，永遠不搞擴張。國霸必衰是歷史的鐵律，國強必霸從不是中國的邏輯，更不是中國的選​​項。中國維護國際公平正義，反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，不輸出「中國模式」，不會要求別國「複製」中國的做法。中國決不會以犧牲別人利益為代價發展自己，也決不放棄自己的正當權益，衷心希望世界各國共同走和平發展道路。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
今日
【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
【中美角力】楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開
2020/08/07
【中美角力】楊潔篪：中美要避免戰略誤判 中方對話大門始終敞開
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
2020/08/06
【中美新冷戰】王毅提中美4點框架：可隨時重啟對話 任何問題都能談
【中美關係】崔天凱盼美重回正軌 「中方仍願本著善意誠意發展中美關係」
2020/07/31
【中美關係】崔天凱盼美重回正軌 「中方仍願本著善意誠意發展中美關係」
外交 政治 中美關係 中國外交部 中國 美國

下一篇文章

美台首簽醫衛合作備忘錄 將推實質合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
【中美角力】白宮連環施重手 北京隱忍為哪般？
華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
華為悲言：麒麟晶片恐成絕版 美國制裁下無法生產
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
【中美角力】美國禁微信2大損失 不只是錢咁簡單
微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
微軟或斷供中國 「如遭美國突然禁用概不負責」
特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反
特朗普有2類中國粉絲？美國傳媒：他們立場完全相反
【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏
【中美角力】美國情報：中國想特朗普輸 俄國卻想他贏