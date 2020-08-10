【港區國安法】中國制裁11美方人士　魯比奧等此前已列制裁名單

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【中美角力】 美智庫：美軍貿然協防台灣 或被解放軍打至潰敗
中國外交部宣布制裁11名美方人士，以反制美國就港區國安法實施、制裁特首林鄭在內11名中港官員。11人名單中，5人為美國國會參議員，1人是眾議員，其餘5人均為美國非政府組織（NGO）負責人。
【港區國安法】美國宣布制裁林鄭等11中港官員 官媒批美長臂管轄「無恥」（附連結）
5名被中方制裁的美國參議員，包括魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）、霍利（Josh Hawley）、科頓（Tom Cotton）、圖米（Pat Toomey）；另一人為聯邦眾議員史密斯（Chris Smith) 。
其中，魯比奧是「香港人權與民主法案」參議院版本法案提出者，而中國外交部上月譴責美國對一家中國新疆政府機構和4名官員實施制裁，已對魯比奧、克魯茲，以及史密斯實施相應制裁。
魯比奧當時回應，中國禁止他入境，「我猜他們（中國）應該不喜歡我吧」；克魯茲就形容此舉令人失望，因為他本想在訪問完德黑蘭後，攜家人到北京過暑假。
至於圖米及霍利，曾提出「香港自治法案」及有關香港的決議案，中國外長王毅此前表示，政治病毒正在美國蔓延，並指美國政客攻擊和誹謗中國，忽略基本事實和編造謊言和陰謀論。同日，官媒《環球時報》點名霍利及科頓，稱中國正考慮對一些美國政客採取懲罰性對策。
霍利當時指出，如果中國認為他會被其威脅嚇倒的話，那就大錯特錯，強調不會退縮。
另外，針對美國總統特朗普簽署「香港人權與民主法案」，中國外交部去年12月宣布對美國5家非政府組織（NGO）實施制裁，涉及美國國家民主基金會（NED）、美國國際事務民主協會（NDI）、美國國際共和研究所（IRI）、人權觀察（HRW）、自由之家。
今次中方宣布制裁的，則為上述5家非政府組織的負責人。其中，《人民日報》報道曾指，美國國家民主基金會等組織，是美國中情局（CIA）的「白手套」，長期資助香港本地政團、民調機構或所謂人權組織，以輸出民主為名滲透顛覆別國合法政權。
報道並指，大量事實證明，以美國國家民主基金會為首的美國NGO，在香港反修例風波中扮演着不光彩的角色。
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責任編輯：馬佩君